Залишили в квартирі одних: на відпочинку в Одесі з вікна третього поверху випала дитина

Хлопчик випав з вікна / pixabay.com

Жахлива трагедія в Одесі. З вікна третього поверху випала семирічна дитина. Хлопчик загинув до приїзду медиків.

Як пише Telegram-канал "Новини Одеси", біда трапилася в суботу, 14 серпня у 36 Перлині в Аркадії. У цей день сім'я тільки приїхала з Києва на відпочинок.

"Сім'я з Києва приїхали на відпочинок і зняли квартиру на третьому поверсі. 7 річний хлопчик заліз на вікно і ось сумний результат", - зазначено в повідомленні.

Подія сталася, коли батьків не було. Крім загиблого хлопчика, у квартирі було ще двоє дітей. Батьки відійшли і залишили їх одних.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі хлопчик шести років випав з вікна кухні, розташованої на четвертому поверсі. У квартирі разом з дитиною були мама і тітка. Саме до останньої потерпілий прийшов у гості. Дитина сперлася на москітну сітку. Але через те, що вікно було відкритим, вона не витримала і хлопчик зірвався вниз.

Також раніше в Одесі трирічна дівчинка випала з вікна багатоповерхового будинку, але дивом вижила, впавши на клумбу.