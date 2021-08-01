Обережно, небезпечно: в річках України знайдено сліди препаратів від коронавірусу

Річки України небезпечні для здоров'я людей / УНІАН

У Мінекології заявили про велику кількість препаратів від коронавірусної інфекції в пробах води з українських річок. Зокрема, в головних річках країни виявили залишки медпрепаратів, які використовуються для лікування COVID-19.

Як заявив заступник голови Мінекології Михайло Хорев в ефірі телеканалу Дом у неділю, 1 серпня, таку ситуацію показав первинний аналіз трьох головних річок, води яких використовуються для водопостачання населення - Дніпра, Дністра і Сіверського Дінця.

"Перевіряли воду на 3200 речовин - це цільовий скринінг, тобто коли у вас є конкретний перелік і ви шукаєте. А також вода досліджувалася на 64 тисячі речовин - це просто припущення, що вони можуть бути чи ні. Згідно з результатами, дійсно, якісь забруднюючі речовини є", - зазначив чиновник.

Дослідження показало, що в українських водах фіксується дуже велика кількість цинку і пестицидів. Більш того, в річках знайдені метали. Хоча у воді практично немає ртуті. Але зафіксовані сліди фармпрепаратів у воді.

"Підступних" препаратів дуже багато. Те, що входить саме в "коронавірусний" протокол, саме ці речовини зараз у нас у воді. Ми це фіксуємо. Ми ж з вами вживаємо таблетки. Велика кількість людей лікується, і це все потрапляє туди. У Європі відбувається те ж саме... Європейці чітко оцінюють: якщо фармпрепарати трапляються у воді - це означає, що погано, недостатньо працюють очисні споруди... В Європі є і хороші модернізовані очисні споруди, але є і старі", - зазначив Хорев.

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Також чиновник зазначив, що існує дуже велика проблема, яка полягає в наявності фосфатів у воді, які застосовуються при виробництві миючих засобів.

"Вони, по-перше, погано чистяться, і тому є постійно в наших стічних водах через те, що очисні споруди з ними не можуть впоратися. Є два способи в світі, як борються з фосфатами: або будувати дорогі очисні споруди, або їх забороняють у використанні миючих засобів", - підсумували в Мінекології.

Нагадаємо, у Бердянську Запорізької області, який є одним з найпопулярніших морських курортів України, в останні тижні значно погіршилася якість води в Азовському морі в місцях відпочинку за бактеріологічними показниками. У місті виявлено високу концентрацію збудників інфекційних захворювань