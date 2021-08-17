Обережно, небезпечно: в Україні виявлено дитячі товари з отруйною речовиною

У дитячому посуді міститься небезпечна речовина / Pixabay

В Україну надійшли небезпечні дитячі товари. Отруйна речовина була виявлена в силіконовому посуді для дітей.

Як повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Київській області, в дитячому посуді знайдені летючі органічні компоненти в обсязі 1,6%.

"Товари експортувалися з Китаю (виробник: Shenzhen Kean Silicone Product Co., Ltd., Shenzhen) через Данію (вантажовідправник: FB Trading ApS, Hinnerup) в Україну (одержувач: ФОП Кравченко Владислав, вул.Героїв України, 77 кв. 50, м. Світловодськ, Кіровоградська обл., 27500)", - зазначено в повідомленні.

У Службі закликали негайно вилучити продукцію з обігу. Однак покупців просять бути уважнішими.

Нагадаємо, раніше у Харкові виявили шкідливий сир турецького виробника. У ньому була виявлена смертельна добавка.

Також раніше у Чернівецькій області в пончиках, морозиві та м'якому сирі виявили небезпечну отруйну речовину. Отруту знайшли в жуйці, яку додають в морозиво, а також пончиках, що поставляються в Україну з Франції. Небезпечну добавку знайшли і в м'якому сирі з Туреччини.