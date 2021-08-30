Гострий біль та проблеми зі здоров'ям: кому категорично заборонено їсти груші

Груша - корисні фрукти, в яких є багато вітамінів і корисних речовин. Але грушу не можна їсти на голодний шлунок і у неї є низка категоричних протипоказань, пише РБК-Україна.

Коли не можна їсти груші

Груші категорично не можна вживати на голодний шлунок і не варто їх включати до раціону на сніданок. Справа в тому, що в грушах є дубильні речовини, які можуть сильно нашкодити шлунку. Якщо він порожній, то ці дубильні речовини швидко всмоктуються в кров і можуть підвищити ризик утворення тромбів.

Крім того, груба клітковина груш може сильно дратувати слизову шлунка. Також Груші можуть викликати непрохідність шлунка, і для травлення цей фрукт вважається важким продуктом.

Кому категорично не можна їсти груші:

Людям, з діагностованими патологіями печінки

Людям з проблемами органів шлунково-кишкового тракту

Людям з гастритом і виразкою шлунка

Крім того, медики попереджають про те, що груші не можна вживати відразу після основного прийому їжі. Потрібно витримати хоча б 30-40 хвилин.

Не можна груші їсти і на ніч, так як вони можуть принести шкоду аналогічний, якби ви вживали їх на голодний шлунок. Найоптимальніше - їсти груші через годину після обіду.

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З обережністю слід вживати груші в сильну спеку, так як організм може втратити калію, магнію і кальцію. Груші мають сечогінний ефект і надлишок рідини буде виведений з організму разомі з важливими мінералами.

Груші категорично не можна запивати будь-якою рідиною, бо це може викликати подразнення шлунка. А в комбінації з м'ясом і овочами груші можуть викликати закреп.

Ще груші не можна комбінувати з картоплею, рисом, яйцями, макаронами і шоколадом. Не варто додавати груші в страви, де є ягоди і банани. Після вживання м'яса постарайтеся зробити перерву до прийому груш хоча б годину.

Кому варто утриматися від груш?

Маленьким дітям

Літнім людям

Вагітним жінкам

З особливою обережністю варто вживати груші діабетикам, бо в цих плодах багато фруктози, яка може привести до підвищення рівня цукру в крові.

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