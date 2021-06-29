Від 5 до 50 копійок за літр: в Україні мережі АЗС підняли ціни на паливо

АЗС знову підняли ціни на паливо / УНИАН

Мережеві оператори автозаправок, що працюють в економ і середньому сегментах, станом на 29 червня підвищили вартість бензину і дизельного палива на 5-50 копійок за літр.

Про це йдеться в результатах моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", пише Enkorr.ua.

Зокрема, в мережі "Авантаж 7" бензини подорожчали на 50 копійок за літр: А-92 подорожчав до 27,95 грн, А-95 - до 28,95 грн. За такою ж вартістю паливо даних марок реалізує і мережа "Кворум".

У мережі Chipo ціна виосла на 30 копійок за літр. "БРСМ-Нафта" підвищила вартість бензину А - 92 і А-95 на 23 копійки за літр і тепер він, відповідно, коштує 28,07 грн і 29,07 грн.

При цьому дизельне паливо подорожчало на вісім копійок за літр і в підсумку склало 26,28 грн.

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Мережа "Motto" підняла ціни на бензини і ДП в середньому на 5-7 копійок за літр. Так, А-92 в середньому коштує 27,63 грн, А - 95 - 28,53 грн, а ДП-26,41 грн/л.

читайте такожВ Україні мережі АЗС підняли ціни на паливоЩо відомо про держрегулювання цін:

14 травня 2021 року Кабінет міністрів прийняв постанову, якою ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо тривалістю до закінчення карантину. У документі йдеться, про встановлені рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива, які не повинні перевищувати семи грн за літр дизеля і п'яти гривень за літр бензину.

Крім цього, згідно з постановою всі розрахунки повинен здійснювати "Нафтогаз України" і надавати їх Міністерству економіки не пізніше 3 числа кожного місяця. Мінекономіки, у свою чергу, має публікувати нові ціни до 5 числа кожного місяця.

Разом з цим, наприкінці червня поточного року Міністерство економіки України підвищило середню вартість бензинів на 0,1% - до 25,84 грн за літр. Раніше ціна становила 25,82 грн за літр.

Вартість дизельного палива збільшилася на 0,6% - до 22,23 грн за літр.

При цьому, з урахуванням граничної торгової націнки, протягом червня ціна на бензин не повинна перевищувати 30,84 грн за літр, а на дизельне паливо - 29,23 грн за літр.