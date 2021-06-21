Від авто нічого не залишилося: у Черкасах трапилася страшна аварія, багато жертв

Серйозна аварія в Черкасах / Нацполіція

20 червня в Черкасах на перехресті вулиці Пастерівської та бульвару Шевченка сталася ДТП, в якій загинули відразу три людини.

Як повідомляють у Нацполіції Черкаської області, ДТП сталася пізно ввечері.

Там водій автомобіля KIA Optima не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з Audi A4.

44-річного водія KIA затиснуло в салоні автомобіля, його вирізали рятувальники, 40-річний пасажир цього авто загинув на місці аварії.

За кермом Audi був 25-річний водій. Він загинув на місці ДТП, 28-річна пасажирка авто померла в лікарні.

За попередньою інформацією, причиною ДТП є перевищення швидкості. Також удар був настільки потужним, що з автомобілів залишився тільки лом.

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Правоохоронці відкрили провадження за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Як повідомляв Главред, в Одесі сталося ДТП за участю п'яного поліцейського. 27-річний правоохоронець зніс шлагбаум і збив сімейну пару, яка гуляла з дитиною. Постраждалі госпіталізовані.

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