Від авто нічого не залишилося: в Івано-Франківській області загинув у ДТП український футболіст

Футболіст загинув у ДТП / Нацполіція

Український футболіст Прикарпаття-Тепловика Ігор Цимбалістий загинув через страшну аварію.

Як повідомляється, аварія трапилася в Бурштині, 31-річний футболіст помер у лікарні від травм, отриманих у страшній ДТП.

Як повідомляється на сторінці Національної поліції Івано-Франківської області в Facebook, згідно з попередніми даними, о 6:15 ранку 36-річний водій транспортного засобу Renault не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з вантажним автомобілем Tata.

Ігор Цимбалістий знаходився в Renault, який врізався у вантажівку Tata.

Чоловік помер на місці, а троє пасажирів, які їхали з ним в Renault потрапили в лікарню з тілесними ушкодженнями. Як виявилося пізніше, одним з них був Цимбалістий. Спочатку футболіст перебував у комі, а потім помер від отриманих травм.

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Водій вантажівки Tata і його пасажир отримали незначні пошкодження.

Зазначимо, що окрім Прикарпаття загиблий виступав за Спартак Івано-Франківськ, Коростень, Енергетик та тернопільську Ниву.

Нагадаємо, в Бразилії розбився літак з відомими футболістами і президентом клубу. Повітряне судно не змогло набрати висоту і впало недалеко від аеродрому.