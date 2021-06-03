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Від Google до Netflix: Рада прийняла закон про ПДВ на цифрові послуги

3 червня 2021, 12:27
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Запроваджено ПДВ на цифрові послуги для світових технологічних гігантів.

Google заплатить податок в Україні
В Україні запровадили "податок на Google" / Reuters

У четвер, 3 червня, Верховна Рада в ході засідання прийняла в другому читанні і в цілому законопроект Про внесення змін до Податковий кодекс України в частині введення податку на додану вартість на цифрові послуги для так званих світових технологічних гігантів.

За прийняття проекту Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та / або розповсюдження реклами та удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам" (№ 4184) у другому читанні і в цілому проголосували 283 народних депутати.

Податок на електронні послуги: про що новий закон

Згідно з законом, послугами, що поставляються через Інтернет вважаються:

  • поставки зображень або текстів, у тому числі фотографій, електронних книг і журналів;
  • поставки аудіовізуальних творів, відео за запитом, ігри (в тому числі - азартні), включаючи поставки послуг з участі в таких іграх;
  • надання доступу до інформаційних, комерційних, освітніх та розважальних електронних ресурсів;
  • надання в користування хмарних технологій для розміщення даних;
  • постачання (передача прав на використання) програмного забезпечення та оновлень до нього, а також дистанційне обслуговування програмного забезпечення та електронного обладнання;
  • надання рекламних послуг в Інтернеті, мобільних додатках та інших електронних ресурсах.

ПДВ на цифрові послуги: хто заплатить

Як йдеться в пояснювальній записці до документа, надання компаніями-нерезидентами електронних послуг для фізичних осіб, які не мають статусу суб'єкта господарювання, не дозволяє ефективно реалізувати правила оподаткування ПДВ.

Це призводить до втрат державного бюджету і створює неконкурентне середовище для резидентів-платників. Тим самим порушуються базові принципи рівності та нейтральності оподаткування платника податків.

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Податок на Google: до чого готуватися технологічним гігантам

У пояснювальній записці також наводиться аргумент, що вже досить багато країн у світі зобов'язали нерезидентів сплачувати податок на додану вартість з продажу електронних послуг.

Йдеться про технологічні гіганти - Apple, Google, Microsoft, Netflix, Wargaming Group , Bloomberg, Alibaba, Booking.com.

"У свою чергу встановлення особливих правил оподаткування ПДВ електронних послуг стає звичайною практикою в іноземних державах, наприклад, в країнах Європейського Союзу, Австралії, Білорусі, Казахстані, Росії та інших", - сказано в документі.

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Податок на Google - про що повідомлялося раніше:

Верховна Рада податки Google ПДВ новини України Netflix
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