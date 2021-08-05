Від Porsche нічого не залишилося: під Львовом загинув син відомого бізнесмена

Аварія під Львовом / Нацполіція

На трасі по дорозі зі Львова до Брюховичів розбився 23-річний водій Porsche, який є сином відомого львівського бізнесмена.

Як повідомляє місцеве видання tvoemisto.tv з посиланням на свої джерела загиблого хлопця звали Павло Крок.

Хлопець був 1998 року народження і навчався в Австрії.

Як повідомляють ЗМІ, хлопець був сином відомого львівського бізнесмена Ростислава Крока, який є власником відразу декількох компаній, у тому числі відомого туристичного комплексу в курортному селищі Славське у Львівській області.

За даними поліції, причиною ДТП стало те, що водія легковика Porsche занесло на зустрічну смугу, де він зіткнувся з фурою.

23-річний хлопець загинув на місці. Вантажівкою керував 32-річний житель Стрийського району. Правоохоронці відкрили провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Раніше Главред писав, що популярний в США відеоблогер Timbo the Redneck (справжнє ім'я – Тімоті Холл) загинув в результаті моторошної дорожньо-транспортної пригоди, знімаючи відео для популярної серед молоді медіа-платформи TikTok.