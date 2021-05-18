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10 нових електронних послуг: "Дія" масштабно оновилася

18 травня 2021, 03:56

В рамках програми Дія запущено більше 10 нових електронних послуг. Вони вже зараз доступні на порталі і в додатку.

Додаток Дія оновило сервіси
У додатку Дія відбулися масштабні зміни / УНІАН

В Україні відбулося масштабне оновлення мобільного додатку для оцифрованих документів і послуг Дія.

При цьому оновлення Дії є обов'язковою умовою для отримання доступу до нових цифрових продуктів, йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства цифрової трансформації.

Відзначається, що оновити додаток можна, завантаживши його нову версію з Google Play або App Store.

Реєстрація ФОП онлайн

Реєстрація фізособи-підприємця на порталі державних послуг Дія стала автоматичною, без участі держреєстратора. Відтепер сама реєстрація займатиме лише кілька секунд. Всі необхідні перевірки автоматизовані, а дані потрапляють безпосередньо до реєстру.

Електронна прописка

Дія запускає можливість електронної реєстрації місця проживання для жителів Харкова, Вінниці, Луцька, Рівного, Києва, Кривого Рогу та Маріуполя. До кінця року послуга буде доступна для всіх жителів країни.

Заміна водійського посвідчення

Дія запускає можливість по заміні водійського посвідчення. Тепер не треба буде ходити в сервісний центр або Центр надання адмінпослуг і подавати заяву. Досить буде мати свій мобільний телефон, ID-карту для замовити його прямо додому. Найближчим часом з'явиться можливість отримати виготовлені водійські посвідчення прямо додому.

Статичний QR-код

Через програму українці зможуть ділитися своїми цифровими документами через статичні QR-коди. Це дозволить ділитися своїми цифровими документами, переважно для невеликих організацій, які не мають своїх автоматизованих систем. Українці зможуть навести камеру смартфонів на спеціальний QR-код, після чого їм висвітиться пропозиція для підтвердження, а після отримання такої згоди електронна копія документа з електронним підписом і міткою буде надана у відповідний банк.

Онлайн-БТІ

Реєстрація майнових прав стала доступною на порталі державних послуг. Раніше для реєстрації майнових прав потрібно було піти до держреєстратора, отримати направлення в БТІ, піти в БТІ, а потім повернутися до реєстратора. Тепер всі запити в БТІ тепер будуть формуватися без участі громадянина. Пілотний проект буде реалізований в Харкові, після чого буде масштабований на всю країну.

Цифрові сервіси для будівельної галузі

Дія запускає три нові сервіси для будівельної галузі:

  • автоматична декларація про готовність об'єкта до експлуатації;
  • дозвіл на початок будівельних робіт;
  • видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

Цифровий підпис Дія.Підпис

В Україні вводиться цифровий підпис.Підпис в мобільному додатку для оцифрованих документів і послуг Дія. Для того, що нею користуватися, потрібно оновити додаток, щоб отримати Дію.Підпис в свій смартфон. Для створення підпису потрібно зайти в додатку в Налаштування, натиснути Дія.Підпис, потім натиснути кнопку Створити, пройти процедуру верифікації особи, ввести PIN-код. Після проходження цих етапів підпис буде створений. Для того, що накласти підпис на документ, потрібно вибрати в додатку сам документ і вибрати функцію, що передбачає накладення цифрового підпису. У Дія зберігається історія підписаних документів.

Авторизація за допомогою ID-карти

Створена можливість авторизації в додатку Дія за допомогою ID-карти громадянина, а також за допомогою технології розпізнавання обличчя. Для того, щоб авторизуватися в додатку, досить просто докласти ID-карту до смартфону і пройти верифікацію особи.

Онлайн-петиції

В Україні місцеві петиції запустили в мобільний додаток Дія і на платформі електронної демократії ВзаємоДія. До системи місцевих петицій вже підключені Полтава, Івано-Франківськ, Луцьк, Суми, Хмельницький, Ужгород, Дніпро, Тернопіль, Черкаси та Херсон. У цих містах вже можна подавати через додаток і портал петиції, а також голосувати за існуючі петиції.

Електронна оплата адмінзбору

Дія запускає електронну оплату адміністративного збору. Тепер після сканування QR-коду на екрані з'явиться зручна квитанція, яку українець зможе оплатити в один клік, після цього реєстратор зможе підтягнути всі необхідні дані і оригінал цифрової квитанції безпосередньо в реєстр. Послуга запускається в Рівному, Хмельницькому та Одесі, після чого буде масштабована на всю країну.

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Зміни в Дії - про що повідомлялося раніше:

ДІЯ мобільний додаток
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