Відбили перехожі: неадекват душив дівчину зашморгом посеред вулиці в Одесі

Кричущий інцидент стався посеред білого дня, а врятуватися дівчині вдалося лише завдяки перехожим.
В Одесі поліція розшукує чоловіка, який напав на дівчину на очах у перехожих. При собі він мав палицю з петлею, на кшталт батога, якою і намагався її задушити
Невідомо, чим би все закінчилося, якби не двоє чоловіків, які йшли повз - саме вони намагалися зупинити нападника, пише "ТСН".
Зрештою їм вдалося відбити дівчину у нападника. Постраждала не захотіла викликати поліцію і просто пішла. Чоловік у свою чергу заявив, що це була його дочка, але так і не зміг пояснити причини такого вчинку.
Після розголосу в мережі правоохоронці намагаються встановити особу нападника і потерпілого.
Як повідомляв Главред, в місті Нікополь Дніпропетровської області задушили 15-річну дівчину. Тіло Анастасії Карнаух знайшли на пустирі 19 червня. Правоохоронці оперативно затримали підозрюваного у вбивстві - ним виявився 15-річний підліток.
Також ми писали, що в Харкові 37-річний місцевий житель намагався задушити 10-річну дівчинку, переплутавши її з сестрою. Дві подружки чекали біля під'їзду, коли батьки їх пустять додому. До однієї з них підбіг зловмисник, схопив за шию і почав душити.