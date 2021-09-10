Відбили перехожі: неадекват душив дівчину зашморгом посеред вулиці в Одесі

Чоловік заявив, що це його дочка / скріншот з відео

В Одесі поліція розшукує чоловіка, який напав на дівчину на очах у перехожих. При собі він мав палицю з петлею, на кшталт батога, якою і намагався її задушити

Невідомо, чим би все закінчилося, якби не двоє чоловіків, які йшли повз - саме вони намагалися зупинити нападника, пише " ТСН ".

Зрештою їм вдалося відбити дівчину у нападника. Постраждала не захотіла викликати поліцію і просто пішла. Чоловік у свою чергу заявив, що це була його дочка, але так і не зміг пояснити причини такого вчинку.

Після розголосу в мережі правоохоронці намагаються встановити особу нападника і потерпілого.

Як повідомляв Главред, в місті Нікополь Дніпропетровської області задушили 15-річну дівчину. Тіло Анастасії Карнаух знайшли на пустирі 19 червня. Правоохоронці оперативно затримали підозрюваного у вбивстві - ним виявився 15-річний підліток.

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