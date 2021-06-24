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"Відбивався" вогнегасником і тікав: у затриманні українця у Варашаві брали участь вісім копів

24 червня 2021, 10:53

Порушник намагався ухилитися від відповідальності усілякими методами.

На Львівщині п'яний водій на Mazda наїхав на копа
Водій виїхав на тротуар і ледь не збив жінку з дитиною / vk.com/auto_42

Курйозний випадок стався у Варшаві. Українець, який грубо порушив правила дорожнього руху і ледь не збив пішоходів, тікав від місцевих поліцейських і відбивався від них вогнегасником.

У Мережі з'явилися кадри інциденту, на яких чітко видно, як громадянин нашої країни намагається ухилитися від відповідальності. Спочатку його зупинила пара копів, проте вони не змогли затримати правопорушника, і викликали на допомогу підкріплення.

У підсумку, українця ловили вісім польських копів.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Fakt.pl, у затриманого взяли кров на токсикологічне дослідження. Правоохоронці підозрюють, що він був п'яний.

Зазначається, що 36-річний українець виїхав на тротуар, де перебувала жінка з дитиною.

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"Незважаючи на рішучі дії поліції, його агресивність не зменшилася - він продовжував атакувати поліцейських. Його поведінка була настільки агресивною, що йому довелося одягнути шолом, і в лікарні він отримав седативні ін'єкції, які мали незначний ефект", - заявив комісар поліції Варшави Сильвестр Марчак.

ДТП в Україні за участю п'яних водіїв:

У Києві, 17 травня, на північному мосту обірвалася контактна мережа тролейбуса. Водій Toyota не помітив дроти і наїхав на них. Після чого машина повисла в повітрі, а потім впала на бік.

Після аварії водій намагався втекти з місця ДТП.

Інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння, але він відмовився від проходження перевірки на драгері.

Незадовго до цього страшна ДТП сталася в центрі Києва в ніч на 1 травня. На бульварі Лесі Українки автомобіль Infinity G25 скоїв наїзд на дерево та опору світлофора. В результаті аварії загинула 18-річна дівчина. Водій був п'яний, він затриманий.

поліція ПДР Польща Україна
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