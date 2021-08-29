Відбуває покарання в Мін'юсті: Малюська працевлаштував довічно засуджену і похвалився результатом

Денис Малюська здивував українців / Facebook

Глава Міністерства юстиції України Денис Малюська влаштував на роботу у відомство раніше засуджену злочинницю. Причому жінка відбуває довічне покарання.

Як він розповів в Facebook, такий вчинок - необхідність, адже ув'язнені потребують ресоціалізації.

"Довічно засудженого (а точніше засуджену) я на роботу в Мін'юст таки взяв. Працює нормально. Роботодавець і працівник задоволені", - написав Малюська.

Малюська вважає, що такі люди потребують спілкування з соціумом і фінанси тут відходять на другий план.

Однак чиновник не вдався в подробиці і не розповів, які обов'язки виконує засуджена працівниця і за, що саме вона відбуває покарання.

Нагадаємо, раніше Малюська підкреслив, що після відновлення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях, українським олігархам за приховування статків загрожуватиме в'язниця. Так він відповів на критику президентського законопроекту про олігархів.

Також раніше він заявив про запуск проекту платних камер в українських слідчих ізоляторах. За словами чиновника, їх створили, щоб заробляти гроші на ремонт у безкоштовних камерах, ліквідувати корупцію на розподілі між камерами і знизити витрати на виконання рішень Європейського суду з прав людини.