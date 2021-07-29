Відчепили 9 вагонів: на поїзді Інтерсіті Київ – Херсон спалахнула пожежа

Через загоряння заднього відсіку тягового тепловоза відчепили 9 вагонів, в яких їхали 60 людей / Головне управління ГСЧС у Миколаївській області

Пізно ввечері в четвер, 28 липня, у Миколаївській області сталося загоряння поїзда Інтерсіті Київ-Херсон. Загорівся задній відсік тягового тепловоза. Внаслідок надзвичайної події від поїзда відчепили 9 вагонів, в яких знаходилися 60 пасажирів. Пожежа була ліквідована через 30 хвилин. Жертв і постраждалих немає.

Як повідомляє ДСНС, інформація про пожежу на поїзді надійшла о 21:25. На місце події були відправлені два пожежно-рятувальних відділення.

Рятувальники встановили загоряння заднього відсіку тягового тепловоза. Масштаб пожежі - 6 квадратних метрів. Пожежникам вдалося за 30 хвилин загасити вогонь. Деталі події та причини загоряння з'ясовуються.

Причини загоряння на поїзді Київ - Херсон з'ясовуються / Головне управління ДСНС у Миколаївській області

Внаслідок пожежі в тепловозі у вимушеному порядку відчепили 9 вагонів, в яких перебувала 71 людина. Серед них близько 60 пасажирів поїзда Київ - Херсон.

О 22:11, коли були проведені всі заходи, поїзд відправили на станцію до Миколаїва. Вже о 22:57, після того, як сформували новий потяг, його було відправлено за кінцевим маршрутом до Херсона.

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Постраждалих і жертв немає.

Нагадаємо, 10 липня під Києвом на ділянці Васильків – Боярка зійшов з рейок господарський поїзд. Через аварію низка поїздів курсувала за своїми маршрутами із запізненням.

З'ясувалося, що через ПП під Києвом до кінцевих пунктів свого призначення змушені були прийти із запізненням 14 пасажирських поїздів.