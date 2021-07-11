Вітчим перерізав горло: на Дніпропетровщині в лікарні помер дворічний малюк

Дворічний Міша на руках свого вбивці - власного вітчима / t.me/ermolinskiy_news

У суботу, 11 липня, в Дніпрі в дитячій обласній лікарні помер дворічний Міша, якому перерізав горло його власний вітчим Сергій Федотов.

Дитина так і не вийшла з коми в лікарні, куди була доставлена після отриманих поранень, розповіла знайома матері, передає Дніпровська панорама.

Звернемо увагу, що цю інформацію вже підтвердили в правоохоронних органах.

Медики розповіли, що у хлопчика не було жодних шансів вижити. У нього помер мозок, була значна втрата крові, а також пошкоджені артерії і судини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що під Кривим Рогом лікарі боролися за життя дворічної дитини, якого впустив ножем вітчим. Малюк перебував у важкому стані в реанімації.

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Дитину прооперували, але через велику втрату крові - стан не покращився. Підозрюваний — 28-річний Сергій Федотов - дає свідчення в поліції. Його затримали напередодні ввечері, через 9 годин після різанини.

Чоловік весь цей час переховувався на горищі покинутої будівлі поблизу місця нападу.