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Влаштувала терор: у Кривому Розі учениця потрапила до лікарні через конфлікт з директоркою школи

24 вересня 2021, 13:40

Жінка сильно насварила дівчинку та ледь не довела її до гіпертонічного кризу.

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У дитини почався тремор / фото-Facebook Юрія Пронькіна

У Кривому Розі директор школи настільки суворо ставиться до дисципліни, що після розмови з нею ученицю 8-класу забрала швидка в лікарню з підвищеним тиском 140 на 90. Жінка сильно насварила дівчинку та ледь не довела її до гіпертонічного кризу.

Про ситуацію в школі № 48 розповів на своїй сторінці в Facebook криворізький активіст і депутат Юрій Понькін, посилаючись на слова мами дівчинки. Так, дівчинка запізнилася на перший урок, який вела директриса, через проблеми з транспортом. Педагог досить різко відреагувала на це й близько десяти хвилин кричала на ученицю.

Як наслідок у дівчинки піднявся тиск, а на перерві класна керівниця помітила у неї тремор в тілі, тому відвела до медсестри. Шкільний лікар дала дівчинці ліки, але воно не подіяло. Тоді довелося викликати швидку, дитину екстрено госпіталізували.

Додамо, що всі вчителі школи знають про хронічні захворювання школярки, але це не зупинило директорку, щоб насварити дівчину.

Як зазначили в коментарях батьки, директор дійсно має репутацію тирана і скандальної людини. Діти часто записують на аудіо крики та хамство на уроках, але батьки нічого з цим зробити не можуть.

Також політик пригадав, що школа, у якій директор ледь не довела дівчинку до гіпертонічного кризу, "славиться" не якістю навчання, а скандалами. За словами депутата, на даху навчального закладу ростуть дерева, спортивний зал не ремонтується вже сім років, а влітку там ніхто не прибирає бур'яни. Під час зйомок сюжету директорка навіть накинулася з кулаками на журналістів.

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Школа № 48 в Кривому Розі / Фото Wikimapia

Раніше Главред вже повідомляв про інші неприємні інциденти в школах України. Так, у Хмельницькому затримали вчителя, який торгував наркотиками прямо в навчальному закладі, а на Львівщині учні змушені ходити в шкільні туалети без дверей.

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новини Кривого Рогу гіпертонічний криз директор школи
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