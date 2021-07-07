Батько знайшов труп сина в літньому душі: на Вінниччині 14-річний підліток наклав на себе руки

Підліток вчинив самогубство у Вінницькій області / deswork.net

В селищі Тростянець Вінницькій області сталася трагедія - 14-річний школяр вчинив самогубство.

Повішеним підлітка знайшов його батько у вівторок, 6 липня, йдеться в повідомленні видання Винниця.info.

Виявивши повішеним власного сина, батько негайно викликав на місце трагедії правоохоронців.

"Ознак насильницької смерті на тілі підлітка не було. За інформацією поліції, хлопчик повісився в літньому душі", — йдеться в повідомленні.

Додамо, що ймовірні причини та обставини самогубства підлітка встановлюють правоохоронці.

Реклама

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Тернопільській області правоохоронці виявили мертвим подружжя.

читайте такожДоведення до самогубства: спливли нові деталі про отруєння школярок у Боярці

Мертвою виявили 28-річну жінку, на тілі жінки були ознаки насильницької смерті. Недалеко від будинку копи знайшли мертвим 39-річного чоловіка загиблої. За попередніми даними, він вчинив самогубство, підірвавши себе вибуховим пристроєм.