Батько знайшов труп сина в літньому душі: на Вінниччині 14-річний підліток наклав на себе руки

Батько, дізнавшись про трагедію, викликав на місце події правоохоронців.
В селищі Тростянець Вінницькій області сталася трагедія - 14-річний школяр вчинив самогубство.
Повішеним підлітка знайшов його батько у вівторок, 6 липня, йдеться в повідомленні видання Винниця.info.
Виявивши повішеним власного сина, батько негайно викликав на місце трагедії правоохоронців.
"Ознак насильницької смерті на тілі підлітка не було. За інформацією поліції, хлопчик повісився в літньому душі", — йдеться в повідомленні.
Додамо, що ймовірні причини та обставини самогубства підлітка встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Тернопільській області правоохоронці виявили мертвим подружжя.
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Мертвою виявили 28-річну жінку, на тілі жінки були ознаки насильницької смерті. Недалеко від будинку копи знайшли мертвим 39-річного чоловіка загиблої. За попередніми даними, він вчинив самогубство, підірвавши себе вибуховим пристроєм.