Батько зупинився одягнути доньці куртку і загинув, дівчинка в комі: на Львівщині сталася жахлива ДТП

У місті Рудки вантажний автомобіль в'їхав у магазин / lv.npu.gov.ua

Трагедія сталася у Львівській області - у місті Рудки вантажний автомобіль в'їхав у магазин, унаслідок чого загинули три людини. Один із загиблих - 47-річний Володимир Качмар. Його 10-річна донька Тетяна в реанімації, до неї нікого не пускають.

Відзначимо, дівчинці довелося ампутувати ліву ногу через велику крововтрату. Складне рішення про операцію телефоном приймала мати Тані, повідомляє 24 канал.

Жінка відразу ж повернулася додому з Італії, де вона була на заробітках, проте побачити доньку їй дали всього на кілька хвилин.

У дівчинки важкі травми: три переломи на нозі, також зламані руки, таз і щелепа. Лікування дитини дуже дороге, а реабілітація в разі позитивної динаміки займе кілька років.

Стали відомі також нові деталі трагедії. У той день, коли сталася аварія в Рудках – 3 вересня – батько Тані Володимир зупинився біля магазину, щоб одягнути на дочку куртку. Перед цим о 16:00 він забрав дівчинку з музичної школи, де вона грала на бандурі.

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Саме ця зупинка і стала фатальною для сім'ї. Орієнтовно о 16:20 вантажівка влетіла в будівлю і збила на смерть двох пішоходів, третьою жертвою став водій.

Батько зупинився, щоб одягнути доньці курточку / 24tv.ua

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