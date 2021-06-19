"Батько спав п'яний": у Києві з сьомого поверху випала 2-річна дитина

У Києві маленька дитина випала з вікна, розташованого на великій висоті / Скріншот

У Святошинському районі Києва в одному з будинків з вікна, розташованого на сьомому поверсі, випала дитина, якій було два роки.

У дитини не було шансів вижити, повідомляє Telegram-канал Київ Оперативний.

За його даними, дитина випала з вікна будинку за адресою вул. Феодори Пушиної, 8.

Очевидці стверджували, що під час трагедії батько малюка вдома спав п'яний.

"Жесть... дворічна дитина випала з вікна сьомого поверху. На жаль, без шансів. Зі слів очевидців, батько у цей час спав п'яний вдома. Інформація уточнюється", – наголошується у повідомленні.

У Києві дворічна дитина випала з вікна, розташованого на великій висоті / t.me/KyivOperativ

читайте такожУ Львові школярка через заборону вистрибнула з вікна та зламала хребет – ЗМІРаніше в Києві діти не раз випадали з вікон з різних причин та гинули. Якщо загибель дитини сталася з вини когось із батьків – то винному загрожує кримінальна відповідальність.

В Україні відповідальність загрожує за злісне невиконання обов'язків з догляду за дитиною чи за особою, щодо якої встановлено опіку чи піклування (ст. 166 Кримінального кодексу).

За таке правопорушення суд може засудити до обмеження волі на термін від двох до п'яти років чи до позбавлення волі на такий самий період.