Батько трьох сиріт у Світловодську зводить кінці з кінцями, а винуватицю ДТП випустили з СІЗО

Підозрювана вийшла з СІЗО під заставу / колаж Главред

У Світловодську Кіровоградської області випустили з-під варти під заставу в 340 тисяч гривень 28-річну Тетяну Вишневську, яка 1 вересня влаштувала смертельну аварію . Тоді в результаті ДТП загинула мати трьох дітей Марія Хівренко.

Чоловік загиблої досі не знайшов у собі сили пояснити дітям, що сталося з їх мамою, пише " Обозреватель ".

"Я не знаю, як їм про це сказати", — поділився убитий горем чоловік.

Зараз Олександр займається оформленням документів на опіку над дітьми. Що стосується фінансової сторони, то, як кажуть знайомі, сім'ї доводиться дуже туго.

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Зараз він оформляє декретну відпустку, щоб бути з дітьми вдома.

"Я дітей ні в якому разі не кину", – заявив батько.

Нагадаємо, аварія у Світловодську сталася близько 4 ранку. Автомобіль летів з шаленою швидкістю , кажуть свідки аварії, і перед зіткненням навіть не зменшив хід.

При обранні запобіжного заходу, винуватиця ДТП заявила, що їхала зі швидкістю в 60 кілометрів на годину. А на тротуар вилетіла, бо в автомобілі лопнуло колесо. За ще однією версією, вона намагалась об'їхати їжачка, який перебігав дорогу.