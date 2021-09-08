Батько трьох сиріт у Світловодську зводить кінці з кінцями, а винуватицю ДТП випустили з СІЗО

Управлятися з дітьми чоловікові допомагає його мама.
У Світловодську Кіровоградської області випустили з-під варти під заставу в 340 тисяч гривень 28-річну Тетяну Вишневську, яка 1 вересня влаштувала смертельну аварію. Тоді в результаті ДТП загинула мати трьох дітей Марія Хівренко.
Чоловік загиблої досі не знайшов у собі сили пояснити дітям, що сталося з їх мамою, пише "Обозреватель".
"Я не знаю, як їм про це сказати", — поділився убитий горем чоловік.
Зараз Олександр займається оформленням документів на опіку над дітьми. Що стосується фінансової сторони, то, як кажуть знайомі, сім'ї доводиться дуже туго.
читайте також"Підвозив односельчанку": під Чернівцями в страшній ДТП загинула молода жінкаНаймолодший з дітей зараз знаходиться на штучному вигодовуванні - хлопчикові всього місяць. Управлятися з іншими дітьми чоловікові допомагає його літня мама.
Зараз він оформляє декретну відпустку, щоб бути з дітьми вдома.
"Я дітей ні в якому разі не кину", – заявив батько.
Нагадаємо, аварія у Світловодську сталася близько 4 ранку.Автомобіль летів з шаленою швидкістю, кажуть свідки аварії, і перед зіткненням навіть не зменшив хід.
При обранні запобіжного заходу, винуватиця ДТП заявила, що їхала зі швидкістю в 60 кілометрів на годину. А на тротуар вилетіла, бо в автомобілі лопнуло колесо. За ще однією версією, вона намагалась об'їхати їжачка, який перебігав дорогу.