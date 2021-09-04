Батько вів сина в 1-й клас і почув про смерть дружини: мати трьох дітей загинула в ДТП у Світловодську

Мати трьох дітей загинула в ДТП у Світловодську / видання "Світловодськ"

У жахливій автомобільній аварії на Кіровоградщині рано вранці 1 вересня загинула мати трьох дітей Марія Хівренко. Жінка збирала в школу і дитячий садок діточок, а на вулицю вийшла, щоб поповнити в банкоматі рахунок.

Як розповіли знайомі сім'ї, в ніч перед трагедією Марія готувала свого старшого сина — 6-річного Мішу — в перший клас. Середня донька - 4-річна Віка - мала піти в садок. Удома з батьком залишався Богдан, якому трохи більше як місяць, повідомляє Obozrevatel.

"Вона всю ніч прала, прасувала, дуже втомилася. Тільки хотіла лягти поспати, як прокинувся Богданчик, вона погодувала його і поклала в ліжко. Стало світати, спати вже перехотілося. Чоловік Саша вмовляв її прилягти відпочити. Але вона вирішила, що потрібно збігати до банкомата, поповнити рахунок на картці. Там не було грошей, а вранці стільки клопоту — садок, потім школа, лінійка, часу не буде. Попри вмовляння, вона пішла. Немов її тягнуло туди щось", — розповіла знайома загиблої жінки.

Орієнтовно о четвертій годині ранку біля одного з торгових комплексів сталася ДТП. Там водійка легковика на великій швидкості вилетіла на тротуар і збила жінку. Згодом виявилося, що під колесами автомобіля загинула Марія Хівренко.

Ні діти, ні чоловік жінки про подію не знали. Про трагедію чоловіку сказали дорогою на шкільну лінійку.

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"Пролунав дзвінок, і слідчий попросив прийти його (чоловіка, — ред.) на впізнання тіла дружини. До школи вони, звичайно, вже не дійшли. 3 вересня були похорони. Сина в школу відвели, дітям поки нічого не говорили про смерть мами", — сказала подруга Марії Хівренко.

Нагадаємо, раніше у місті Кропивницький суд обрав запобіжний захід 28-річній водійці, яка на смерть збила молоду жінку. Найближчі два місяці вона проведе в СІЗО.

"Запобіжний захід - утримання під вартою строком на 60 днів. Визначити розмір застави у розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних громадян, що становить 340 000 500 гривень", — йдеться у рішенні суду.