"Відгризла ніс і щелепу": на Прикарпатті на чоловіка напала агресивна Ведмедиця

На Прикарпатті на чоловіка напала агресивна Ведмедиця / УНІАН

Житель Івано-Франківської області Дмитро кілька років тому, на своє нещастя, зустрів у лісі агресивну ведмедицю. Тая напала на нього і покалічила - відгризла півобличчя. Лише через вісім років після трагедії Дмитро розповів свою історію проекту Надзвичайні новини. Ведмедиця розгулювала в районі кілометра від села Уторопи - в місці, де місцеві жителі завжди збирали гриби і ягоди. І Дмитро на неї буквально натрапив.

"Отримав сильний удар по голові. Здерла шматок скальпа. Коли я повалився на землю, вона нахилилася, відкусила половину обличчя — ніс, верхню щелепу — все було відкушено", — розповів він.

Як з'ясували місцеві Лісники, недалеко від місця, куди забрів Дмитро, лежала туша оленя. І Ведмедиця атакою захищала свою здобич.

"За милістю Божою вона залишила мене живим і пішла", - каже чоловікові. Йому зробили 37 пластичних операцій, медики збирали його обличчя по частинах, деякі фрагменти навіть знайшли Лісники на місці нападу. Реабілітацію у медиків Дмитро приходить досі.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що одіозний власник приватного сафарі-парку Тайган в анексованому Криму Олег Зубков публічно заявив про намір позбутися через розстріл приблизно від 30" зайвих " бурих ведмедів.

Нібито російська влада півострова заважає йому займатися бізнесом.