Відмова лікаря надати медичну допомогу без грошей: нові деталі скандалу в Києві

У Києві лікар вимагав хабар з пацієнта / Reuters

Скандал з лікарем-отоларингологом в Києві у Міській дитячій клінічній лікарні №1, який відмовився без грошей надавати допомогу підлітку, отримав продовження.

Журналіст 1+1 відправився в лікарню, щоб поспілкуватися лікарем, йдеться в опублікованому матеріалі.

Відзначається, що медика чекали довго, а потім побачили його в сусідньому коридорі біля ліфта. Але розмова не склався: отоларинголог відмовився що-небудь коментувати.

Автори сюжету звернулися за коментарем до адвоката Лаврентія Царука. Він нагадав, що за ненадання медичної допомоги встановлена кримінальна відповідальність.

"Вимога лікарів сплатити кошти - це порушення кримінального закону. Є кримінальна стаття. Покарання - 1700 грн або до двох місяців виправних робіт. Гірше буде те, що такий лікар буде звільнений швидше за все", - сказав він. Реклама

Головна порада - відразу дзвонити на"102". З цього моменту починається кримінальне впровадження, реєструється Заява. У критичній ситуації Тетяна цього не зробила, але вже зараз написала скаргу в МОЗ і Національну службу здоров'я, додали журналісти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві лікар-отоларинголог вимагав хабар у 300 гривень за Первинний огляд дитини. І категорично відмовлявся безкоштовно оглядати маленького пацієнта.

Лікарем виявився отоларинголог Олег Мельник.