Відкрив "полювання" на маленьких хлопчиків: на Одещині спіймали педофіла з 50-річним стажем

Мінімум два рази з чотирьох педофіл був судимий під іншими прізвищами. На Віталія Філіппова він перетворився восени 2018 року / obozrevatel.com

В Одеській області затримали серійного педофіла. Чоловік ґвалтував і розбещував дітей. Він чотири рази був судимий, але в'язниця його не виправила. Рецидивіст три роки тому достроково вийшов з колонії, переїхав до міста Южне, влаштувався охоронцем в Будинок культури і під новим прізвищем відкрив "полювання" на маленьких хлопчиків.

Як пише видання Думская з посиланням на джерела в прокуратурі, затриманому 70 років. Він заманив дев'ятирічного хлопчика в кімнату в гуртожитку і зґвалтував - при цьому записував на відео все, що відбувалося.

Потім злочинець почав шантажувати дитину. Він пригрозив, що покаже компромат друзям хлопчика. Щоби цього не сталося, дитина повинна приводити до "дідуся" своїх однолітків. З цими дітьми педофіл чинив так само.

Тривогу забили батьки одного з постраждалих. Вони звернулися в поліцію. Були встановлені всі жертви та особистість ґвалтівника.

Педофіл спробував сховатися і з'їхав з гуртожитку. При цьому він використовував документи на інше прізвище. Однак правоохоронці все одно заарештували чоловіка. Зараз він знаходиться в слідчому ізоляторі. Йому інкримінують одразу чотири злочинні епізоди, а постраждалих у справі шестеро.

Що відомо про педофіла-рецидивіста

Затриманого звуть Віталій Філіппов. Він народився в м. Білгород-Дністровський Одеської області. Чоловік був неодноразово судимий за злочини проти дітей, передає Obozrevatel.

Вперше він потрапив за ґрати в 1968 році в 17-річному віці. Друга судимість - у 1997 році в Дніпропетровській області. Третя - у 2001 році в Херсоні. Вчетверте Філіппов відбував покарання за злочини, вчинені у 2012 у Кіровограді (тепер - Кропивницький). Чоловікові інкримінували зґвалтування малолітніх, розбещення, створення порнографії.

На рахунку злочинця було кілька жертв, молодшому з яких на той момент було всього 2 роки.

Вийти на свободу ґвалтівник дітей повинен був у серпні 2021 року. Однак у лютому 2018 року Петровський районний суд Кіровоградської області задовольнив клопотання педофіла і "скостив" йому третину терміну. Суд вирішив, що небезпечний злочинець став на шлях виправлення.

Як злочинець приховував своє минуле

Мінімум два рази з чотирьох педофіл був судимий під іншими прізвищами. На Віталія Філіппова він перетворився восени 2018 року, коли влаштувався на роботу охоронцем в Палац культури Дружба в м. Южний Одеської області.

"Він був хорошим і відповідальним співробітником. Не дуже контактним, не шукав дружби з кимось. Я навіть подумати не міг, що таке станеться", - розповів директор Палацу культури Петро Кутинець.

Кілька разів керівник бачив, як увечері до охоронця приходив хлопчик, який називав Філіппова дідусем.

"Більше гостей не було - до нього не ходили ні друзі, ні жінки. Мене інформація про затримання нашого охоронця просто шокувала", - додав Кутинець.

Як повідомляв Главред, у Дніпропетровській області 52-річний чоловік, який разом зі своєю колишньою дружиною створив будинок сімейного типу, розбещував одну з прийомних дочок.

У Києві завгосп школи в ліфті напав і зґвалтував 10-річну дівчинку.

Навесні минулого року в Дніпрі правоохоронці запідозрили 56-річного музичного керівника дитячого колективу в зґвалтуванні 12-річної вихованки. За даними прокуратури, чоловік, застосовуючи психологічний тиск, змушував дівчинку займатися з ним сексом. При цьому свої дії він записував на відео, яке надалі продавав.