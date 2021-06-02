Відкриття рейсів Белавіа до Криму: Київ пригрозив Лукашенку Гаагою

Олександр Лукашенко / Reuters

Україна запровадить санкції у разі, якщо Білорусь відкриє авіасполучення із захопленим РФ Кримом, заявила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Як підкреслила вона в коментарі Укрінформу, Україна діятиме миттєво проти будь-яких спроб легітимізувати окупацію Криму Росією.

"Ми зафіксували для себе висловлювання пана Лукашенка щодо звернення до Росії і Путіна з можливим відкриттям авіарейсів в окупований Крим", - прокоментувала вона відповідну заяву Лукашенка.

Вона припустила, що ця провокаційна заява Лукашенка є емоційною реакцією на відповідь України щодо примусового приземлення літака Ryanair в аеропорту Мінська, а також щодо подальшого наступу білоруської влади на опозицію і свободу слова, зокрема, арешт білоруського опозиціонера Романа Протасевича, блокування незалежних ЗМІ і т. д.

Заступник голови МЗС каже, що вся повнота відповідальності за санкції і обмеження державами світу, в тому числі Україною, повітряного сполучення з Білоруссю і за незручності, які відчувають через це громадяни Білорусі, лежить на Лукашенку.

Вона підкреслила, що влада Білорусі перетнула чергову червону лінію щодо не тільки своїх громадян, а й громадян інших країн і міжнародного права, зокрема, правил, що регулюють безпеку цивільної авіації і додала, що такі дії не можуть залишатися без відповіді.

"І на завершення. Цю "тяганину і провокації", як висловився Лукашенко, затіяла не Україна, а сама білоруська влада, очевидно, за сценарієм Кремля. Чим в міцніші обійми Путіна потрапляє Лукашенко, тим менше шансів у Білорусі залишатися дійсно незалежною і суверенною державою. Від необдуманих і провокаційних дій Лукашенка вже страждають звичайні білоруси, які нам дуже близькі. Ми з великою повагою до них ставимося і солідаризуємося з їх зусиллями відстояти свої права і свободи. Є міжнародне право, згідно з яким Крим і Донбас - це Україна. Росія грубо порушила міжнародне право, окупувавши Автономну Республіку Крим і розв'язавши агресію на сході України, за що буде нести відповідальність. Якщо Лукашенко хоче розділити цю відповідальність з Путіним на одній лаві підсудних в Гаазі, і ще більше посилити власну міжнародну ізоляцію, це, звичайно, його особистий вибір, але, переконана, не вибір дружнього Україні білоруського народу", - підсумувала Джапарова.

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