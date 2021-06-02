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Відкриття рейсів Белавіа до Криму: Київ пригрозив Лукашенку Гаагою

2 червня 2021, 15:09
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Україна запровадить санкції проти Білорусі, у разі відкриття авіасполучення з Кримом.

У МЗС оцінили заяву Лукашенка щодо Криму
Олександр Лукашенко / Reuters

Україна запровадить санкції у разі, якщо Білорусь відкриє авіасполучення із захопленим РФ Кримом, заявила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Як підкреслила вона в коментарі Укрінформу, Україна діятиме миттєво проти будь-яких спроб легітимізувати окупацію Криму Росією.

"Ми зафіксували для себе висловлювання пана Лукашенка щодо звернення до Росії і Путіна з можливим відкриттям авіарейсів в окупований Крим", - прокоментувала вона відповідну заяву Лукашенка.

Вона припустила, що ця провокаційна заява Лукашенка є емоційною реакцією на відповідь України щодо примусового приземлення літака Ryanair в аеропорту Мінська, а також щодо подальшого наступу білоруської влади на опозицію і свободу слова, зокрема, арешт білоруського опозиціонера Романа Протасевича, блокування незалежних ЗМІ і т. д.

Заступник голови МЗС каже, що вся повнота відповідальності за санкції і обмеження державами світу, в тому числі Україною, повітряного сполучення з Білоруссю і за незручності, які відчувають через це громадяни Білорусі, лежить на Лукашенку.

Вона підкреслила, що влада Білорусі перетнула чергову червону лінію щодо не тільки своїх громадян, а й громадян інших країн і міжнародного права, зокрема, правил, що регулюють безпеку цивільної авіації і додала, що такі дії не можуть залишатися без відповіді.

"І на завершення. Цю "тяганину і провокації", як висловився Лукашенко, затіяла не Україна, а сама білоруська влада, очевидно, за сценарієм Кремля. Чим в міцніші обійми Путіна потрапляє Лукашенко, тим менше шансів у Білорусі залишатися дійсно незалежною і суверенною державою. Від необдуманих і провокаційних дій Лукашенка вже страждають звичайні білоруси, які нам дуже близькі. Ми з великою повагою до них ставимося і солідаризуємося з їх зусиллями відстояти свої права і свободи. Є міжнародне право, згідно з яким Крим і Донбас - це Україна. Росія грубо порушила міжнародне право, окупувавши Автономну Республіку Крим і розв'язавши агресію на сході України, за що буде нести відповідальність. Якщо Лукашенко хоче розділити цю відповідальність з Путіним на одній лаві підсудних в Гаазі, і ще більше посилити власну міжнародну ізоляцію, це, звичайно, його особистий вибір, але, переконана, не вибір дружнього Україні білоруського народу", - підсумувала Джапарова.

читайте такожМінськ насолив Києву: радить не використовувати повітряний простір України

Екстрена посадка літака Ryanair в Мінську:

  • 23 травня у Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.
  • Серед пасажирів знаходився Опозиційний блогер, творець телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.
  • Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це "операцією спецслужб" і зазначила, що Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
  • Глава компанії Ryanair Майкл О'лірі назвав вимушену посадку в Білорусі літака, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, "державним викраденням" літака і "повітряним піратством" з боку білоруської влади.
  • 26 травня Польща закрила своє небо для білоруських літаків. Рада міністрів прийняла заборону на входження в повітряний простір Польщі літаків, використовуваних перевізниками з Білорусі.
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