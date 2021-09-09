Відкритий перелом черепа та передпліч: на Івано-Франківщині дитина зірвалася з аварійного мосту

Аварійний міст / соцмережі

Моторошна трагедія в Івано-Франківській області. Там хлопчик зірвався з аварійного мосту, який пролягає через річку Бистриця Солотвинська. Дитина отримала множинні травми тяжкого ступеня.

Як пишуть у соціальних мережах, інцидент трапився в селищі Пороги в середу, 8 вересня.

10-річний хлопчик переходив річку Бистриця Солотвинська старим мостом. Споруда не витримала і він зірвався вниз. Дитина впала на камені і отримала дуже важкі травми всього тіла.

Видання "Суспільне" з'ясувало, що хлопчика в лікарню привезли близько 19:00.

"У хлопчика пов'язана щелепна травма, щойно завершили операцію. Її проводили дві бригади: нейрохірургічні та травматологічні. Важка дитина. Операція дуже вдало пройшла. Зараз дитина лежить в реанімаційному відділенні в післянаркозному стані. Завтра буде зрозуміліший стан, сподіваємося, що хлопчик житиме", - розповів журналістам генеральний директор Івано-Франківської обласної дитячої лікарні Тарас Мельник.

Нагадаємо, раніше на Львівщині під час шкільної екскурсії загинув шестикласник. Він зірвався у водоспад. Рятувальники не змогли його вчасно витягнути, а медики констатували смерть.

Слідство виявило в цьому провину вчительки. Її судитимуть.