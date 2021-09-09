Відмінниця з родини адвентистів: у харківському університеті розповіли про студентку-стрілка

Стріляла з арбалета була відмінницею / НПУ

В Полтаві 19-річна дівчина влаштувала стрілянину з арбалета. Постраждали двоє вчителів. Пізніше стало відомо, що навчається вона на психолога. В її альма-матері розповіли про репутацію студентки.

Як пише Newsroom, в Національному університеті цивільного захисту населення в Харкові розповіли, що дівчина вступила до вузу в 2019 році. Вона жила в гуртожитку і була на хорошому рахунку. До Полтави Таїсія повернулася через те, що студентів відправили на дистанційку.

Цього року Таїсія стала третьокурсницею. 1 вересня вона прийшла на перші пари, а вже 6 вересня педагоги дізналися про НП у школі Полтави, яку влаштувала відмінниця Таїсія Павлова.

"У неї не було неадекватної поведінки, вона прагнула до знань і відмінно вчилася. Правда, студентка приховувала, що її батьки - адвентисти. Що сталося за час карантину і спонукало дівчину розстріляти педагогів, неясно", - розповіли в університеті.

На даний момент Таїсія знаходиться в Полтаві на психіатричному обстеженні. Про те, чи зможе вона продовжити навчання в ЗВО, покажуть результати експертизи.

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За скоєне дівчині загрожує кримінальна відповідальність за ч.2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) КК. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у квартирі 19-річної Таїсії знайшли моторошні докази. Копи виявили череп зі слідами засохлої крові і особистий щоденник з планами вбивств, в якому був розписаний весь вересень. Крім вбивств, дівчина планувала ще ряд нападів, а 22 числа повинна була спалити своє житло.

Також у щоденнику У Павлової на 28 серпня було заплановано вбивство. У смартфоні дівчини копи знайшли купу знімків розчленованих тварин.

Що сталося в полтавській школі

В полтавській школі №11 у понеділок, 6 вересня, сталася НП. Колишня учениця пробралася в установу і розстріляла педагогів.

19-річна дівчина стріляла з арбалета. В результаті, вчителі отримали такі поранення, що їх госпіталізували в лікарню. При цьому дівчина під час інциденту курила цигарку. Більш того, вона заходила в кожну аудиторію, яка їй траплялася на дорозі, і скрізь стріляла.