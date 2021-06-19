Відмивання доходів та ухилення від сплати податків: проти Шарія відкрили нові справи

Проти Шарія відкрили нові справи / УНІАН

Проти блогера Анатолія Шарія відкрили нові кримінальні справи. Вони стосуються, зокрема, відмивання доходів, ухилення від сплати податків, а також – махінацій у фінансуванні "Партії Шарія".

Як повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, про це свідчать відповіді Офісу генпрокурора та НАЗК на його депутатські звернення. Нардеп цікавився законністю придбання у власність нерухомості скандального блогера, а також джерелами фінансування "Партії Шарія".

В Офісі генпрокурора йому відповіли, що Головне слідче управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби вже веде відповідне розслідування.

Проаналізувавши звіт "Партії Шарія", в Нацагентстві з питань запобігання корупції виявили ознаки кримінальних злочинів. Йдеться, зокрема, про:

подання свідомо неправдивих даних відомостей фінансового характеру;

невідповідності сум доходів осіб, які фінансували партію, розмірам внеску.

У НАЗК зазначили, що відповідні матеріали вже передали Нацполіції та фіскальній службі. Правоохоронці проводять досудове слідство у кримінальному провадженні.

Раніше повідомлялося, Анатолій Шарій, підозрюваний в Україні у скоєнні державної зради, 25 лютого був оголошений в розшук.

16 лютого Шарію оголосили про підозру за статтею про державну зраду і порушення рівноправності громадян. За твердженнями слідчих, скандальний блогер, який проживає в Іспанії, діяв проти національної безпеки України в інформаційній сфері.

Трохи згодом стало відомо, що Офіс генпрокурора готує документи на екстрадицію Шарія з Іспанії, а також оголошення його в розшук за лінією Інтерполу.

2 червня Печерський суд Києва наклав арешт на майно блогера Анатолія Шарія в Іспанії, Люксембурзі, Канаді та Росії.