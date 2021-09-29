Опалювальний сезон 2022: коли почнеться і якими будуть тарифи

Опалювальний сезон в Україні / УНІАН

Прем'єрміністр Денис Шмигаль заявив, що Україна повністю готова до опалювального сезону. А ось тарифи на комунальні послуги, включаючи газ, електроенергію та опалення рости не будуть.

Шмигаль підкреслив, що тарифи на тепло встановлює місцева влада.

За його словами, Нафтогаз пропонує трирічний контракт - 7,42 за куб газу для цього опалювального сезону, і дана ціна не буде збільшуватися.

"У місцевих керівників немає об'єктивних підстав підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду", - заявив він.

Прем'єрміністр додав, що в даний момент 70% підприємств теплокомуненерго уклали трирічний контракт.

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Уряд працює над компенсацією різниці в тарифах цим підприємствам. Будуть перераховані понад 300 млрд гривень.

Коли включать опалення в Україні

Опалення в квартирах українців з'явиться, коли середньодобова температура буде менше +8 протягом трьох днів.

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За словами Шмигаля, підготовка до опалювального сезону завершена на 90%. При цьому деякі міста готові вже практично на 100%.

Ціни на газ в Україні

Прем'єрміністр Денис Шмигаль 14 вересня заявляв, що ціна на газ для населення в Україні, незважаючи на газову кризу в Європі, змінюватися не буде. До травня 2022 року побутові споживачі в рамках річних тарифів платитимуть 7,96 гривень за один кубометр газу. Проте вже після травня наступного року ціну переглянуть.

Деякі газопостачальні компанії з жовтня 2021 року підвищили місячні тарифи на газ в Україні. Найдорожчий тариф - у компанії ТАС Енергія, за місяць ціна на кубометр палива подорожчала з 20,96 гривень до 31,06 гривень. Найбільш дешевий тариф у Нафтогазу - 7,99 гривень за кубометр.

До слова, місцева влада в Черкасах вже прийняла рішення підвищити тарифи на теплопостачання для населення і підприємств. Побутові споживачі платитимуть більше на 35%, а бюджетні установи на 205,2%. Причиною зростання тарифів називають подорожчання палива та інших комунальних послуг.