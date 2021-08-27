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Відірвані губи, статевий орган та погризені вуха: у Черкасах рятують закатованого 6-річного хлопчика

27 серпня 2021, 20:51

За словами медиків шансів у нього мало. А батьки у лікарні ще не з'являлися.

Насильство діти
Дитина пережила пекло / "Бі порт"

У Черкаській обласній дитячій лікарні лікарі рятують закатованого мало не до смерті 6-річного хлопчика.

Як повідомив в Facebook депутат Черкаської обласної ради, екс-нардеп Олег Петренко, над дитиною мабуть знущалися кілька днів.

За його словами, на тілі малюка є сліди тортур.

"В обласній дитячій лікарні після нелюдських тортур і травм медики намагаються врятувати життя хлопчика 2014 року народження. Шансів мало. У нього - страшна гематома головного мозку. Судячи з пролежнів, він кілька днів він був без свідомості. Відірвані губи і погризені тваринами вуха, сліди від гасіння сигарет на тілі", - зазначив депутат.

Також він повідомив, що хлопчика без свідомості знайшли у дворі літніх людей, поблизу Дитячого парку. Відомо, що сторож парку ще 24 серпня чув дитячі крики. Ймовірно тоді і знущалися над хлопчиком.

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"24 серпня, в розпал фестивалів і свят, сторож дитячого парку чув дитячий крик. Через кілька днів бабуся, у дворі якої і отримала дитина травми, викликала швидку. Бабка з дідом - проблемні для всього кварталу вже багато років. Ще з часів, коли я був народним депутатом, то допомагав вирішити питання щодо вилучення у них близько 15 величезних алабаїв, які тероризували сусідів. Але ті потому знову завели велику кількість собак, але вже меншого розміру. І ось - нова трагедія", - написав Петренко.

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Двір, в якому сталася трагедія / 18000

Тим часом, у коментарі виданню "18000" директор Черкаської дитячої обласної лікарні Микола Кондрацький, розповів, що стан хлопчика вкрай важкий.

"У хлопчика відірвані вуха, немає нижньої губи, частини статевого органу. Потрібна операція, але ми не можемо її робити, тому що такий стан не дозволяє. Навіть транспортувати не можна. Все розбалансовано: калій, натрій, білка - нуль. Батьки дитини не приходили", - сказав Микола Кондрацький.

Видання повідомляє, що хлопчик був у своїх бабусі і дідуся. Власне бабуся і викликала швидку, через кілька днів після трагедії. Вона стверджує, що дитину покусали собаки.

Нагадаємо, раніше жахлива трагедія сталася в Житомирській області. Живцем згорівши 6-річний хлопчик. Рятувальників на місце події викликали батьки хлопчика. Вони повідомили представникам ДСНС, що в будівлі міг бути їх малолітній син. На жаль, їх здогадки підтвердилися.

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Новини Черкаси
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