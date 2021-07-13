Масове отруєння на м'ясокомбінаті в Глобино: постраждали 16 працівників

На м'ясокомбінаті під Полтавою масове отруєння / УНІАН

У ніч на вівторок 13 липня в Полтавській області сталося масове отруєння співробітників ТОВ "Глобинський м'ясокомбінат". НП сталася в населеному пункті Глобине, де виробляють відомі ковбаси

"13 липня близько 00:30 в м. Глобине в сортувальному цеху ТОВ "Глобинський м'ясокомбінат" попередньо сталося отруєння невідомою речовиною 16 працівників, в результаті чого 14 з них госпіталізовані в лікарню", – повідомляє пресслужба ДСНС.

У ДСНС підкреслили, що один з постраждалих співробітників ТОВ "Глобинський м'ясокомбінат" після отруєння невідомою речовиною перебуває у важкому стані, 13 – у стані середнього ступеня тяжкості, ще двоє від госпіталізації відмовилися.

За інформацією видання "Кременчуцька газета", попередньо працівники отруїлися парами фарби, якою вони фарбували дах приміщення. Вночі запах почав поширюватися і вже о 01.30 робітники скаржилися на погане самопочуття. Зокрема, у людей почали з'являтися роздратування в горлі і з'явився головний біль.

Раніше "Главред" повідомляв про масове отруєння в гуртожитку в Івано-Франківську. Всього в лікарні опинилися 7 дівчат і один хлопець. Всі – студенти коледжу "технологій і бізнесу" у віці 16-17 років. Троє з них потрапили в реанімацію у важкому стані. Інші в неврології. У сюжеті ТСН ви детальніше дізнаєтесь про отруєння студентів в Івано-Франківську:

Також Главред розповідав, що в Харкові в популярній мережі ресторанів "Якіторія" і "Мафія" люди масово отруїлися суші. Всього було госпіталізовано 45 осіб, з них 17 – дітей.