Отруїлися в'яленою рибою: у Запоріжжі від ботулізму померла жінка, її чоловік - у важкому стані

Сімейна пара купила в супермаркеті в'яленого ляща/ УНІАН

У Запоріжжі померла жінка після того, як вона поласувала в'яленою рибою, купленою в одному из супермаркетів міста. Її чоловік перебуває у важкому стані.

Сімейна пара купила в'яленого ляща. З'ївши його, чоловік і жінка захворіли на ботулізм, повідомляє місцевий телеканал ALEX. Медики рятували постраждалих майже місяць, проте жінка померла.

У Держпродспоживслужбі знайшли виробника риби. Триває розслідування трагедії.

Довідка.Ботулізм (або отруєння ботулізмом) - рідкісне, але дуже серйозне захворювання, яке передається через їжу, контакт із зараженим ґрунтом або через відкриту рану. Без своєчасного лікування ботулізм може призвести до паралічу, утрудненого дихання та смерті.

Як повідомляв Главред, раніше три випадки захворювання на ботулізм зафіксували у Чернігові.