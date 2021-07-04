Відбиття агресії РФ: Зеленський розповів про потужну зброю України

Україна нарощує бойові можливості військового флоту за рахунок вітчизняних зразків озброєння.
Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна активно нарощує спроможності військового флоту за рахунок вітчизняних зразків озброєння.
Як підкреслив він під час виступу в Одесі на урочистих заходах з нагоди Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України, трансляція якого проходила в Facebook, Україна продовжує активно нарощувати бойові можливості українського військового флоту за рахунок вітчизняних зразків озброєння та вітчизняної техніки.
"Успішно завершені державні випробування і вже прийняті на озброєння вітчизняний ракетний комплекс Нептун, який дає можливість гідно протидіяти російській агресії в акваторії Чорного і Азовського морів", - заявив Зеленський.
"Наша гордість - морська піхота, крок за кроком оновлює парк бойової техніки у співпраці з міжнародними партнерами, удосконалює бойовий вишкіл, нарощує інфраструктуру полігонів і пунктів постійної дислокації", - додав він.
Глава держави заявив, що завдяки самовідданій службі українських військових моряків ВМС України поступово і впевнено стають потужною силою, яка поєднує в собі професійну майстерність і високий моральний дух особового складу.
"Сила національного флоту разом з іншими військами України є опорою для нашої дипломатії на шляху до відновлення миру і територіальної цілісності України завжди, а особливо в часи російської агресії боєздатні Військово-морські сили є однією з головних складових обороноздатності і безпеки України, є важливим чинником військово-політичної реальності в Чорноморському регіоні та утвердження України як незалежної морської держави", - сказав Зеленський.
читайте такожШквальний вогонь: в Україні випробовують потужну самохідку за стандартами НАТОВін додав, що одним з головних його пріоритетів на посаді президента України є побудова потужних Військово-Морських сил, оснащених сучасними кораблями і сучасним озброєнням і готових адекватно реагувати на всі виклики і загрози нашій національній безпеці.
Президент додав, що відбувається наполеглива робота, щоб забезпечити здатність Військово-Морських сил, оснастити їх ракетною зброєю як головним фактором стримування на морі, досягти їх повної обізнаності про ситуацію на морі, зокрема, в підводному просторі.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що прийняття на озброєння комплексу Нептун зробить Україну ще сильнішим гравцем в акваторії Чорного та Азовського морів.
В Україні пройшли випробування крилатою протикорабельної ракети Р-360 комплексу ЖК - 360мц Нептун.