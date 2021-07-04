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Відбиття агресії РФ: Зеленський розповів про потужну зброю України

4 липня 2021, 18:32

Україна нарощує бойові можливості військового флоту за рахунок вітчизняних зразків озброєння.

Ракета Нептун
Випробування бойового комплексу Нептун / УНІАН

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна активно нарощує спроможності військового флоту за рахунок вітчизняних зразків озброєння.

Як підкреслив він під час виступу в Одесі на урочистих заходах з нагоди Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України, трансляція якого проходила в Facebook, Україна продовжує активно нарощувати бойові можливості українського військового флоту за рахунок вітчизняних зразків озброєння та вітчизняної техніки.

"Успішно завершені державні випробування і вже прийняті на озброєння вітчизняний ракетний комплекс Нептун, який дає можливість гідно протидіяти російській агресії в акваторії Чорного і Азовського морів", - заявив Зеленський.

"Наша гордість - морська піхота, крок за кроком оновлює парк бойової техніки у співпраці з міжнародними партнерами, удосконалює бойовий вишкіл, нарощує інфраструктуру полігонів і пунктів постійної дислокації", - додав він.

Глава держави заявив, що завдяки самовідданій службі українських військових моряків ВМС України поступово і впевнено стають потужною силою, яка поєднує в собі професійну майстерність і високий моральний дух особового складу.

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"Сила національного флоту разом з іншими військами України є опорою для нашої дипломатії на шляху до відновлення миру і територіальної цілісності України завжди, а особливо в часи російської агресії боєздатні Військово-морські сили є однією з головних складових обороноздатності і безпеки України, є важливим чинником військово-політичної реальності в Чорноморському регіоні та утвердження України як незалежної морської держави", - сказав Зеленський.

читайте такожШквальний вогонь: в Україні випробовують потужну самохідку за стандартами НАТОВін додав, що одним з головних його пріоритетів на посаді президента України є побудова потужних Військово-Морських сил, оснащених сучасними кораблями і сучасним озброєнням і готових адекватно реагувати на всі виклики і загрози нашій національній безпеці.

Президент додав, що відбувається наполеглива робота, щоб забезпечити здатність Військово-Морських сил, оснастити їх ракетною зброєю як головним фактором стримування на морі, досягти їх повної обізнаності про ситуацію на морі, зокрема, в підводному просторі.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що прийняття на озброєння комплексу Нептун зробить Україну ще сильнішим гравцем в акваторії Чорного та Азовського морів.

В Україні пройшли випробування крилатою протикорабельної ракети Р-360 комплексу ЖК - 360мц Нептун.

Володимир Зеленський військова агресія РФ новини України Нептун
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