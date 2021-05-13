Жінка, яка відрізала в Харкові своїй дочці голову, тримає в страху рідне село

Тетяна П'янова в суді / ТСН

Тетяна П'янова, яка в передмісті Харкова вбила свою дочку Христину, відрізала їй голову і з нею йшла голою по вулиці, через листи активно лякає своїх сусідів. Про це повідомляє видання Сьогодні.

Зараз П'янова знаходиться в психлікарні в місті Дніпро. Звідти вона пише листи своїй подрузі Юлі, в яких повідомляє, що скоро повернеться додому, мовляв, лікарню закривають.

"Після затримання і арешту П'янова знаходиться в психіатричній лікарні, в Дніпрі. П'янова через день пише своїй подрузі, Юлі, про те, що скоро повернеться в село через те, що психлікарню нібито закривають",-розповіла депутат сільради населеного пункту Подвірки Тетяни Пантелеєвої.

Односельці бояться її слів, адже ситуація з коронавірусним карантином та закриттям таких установ у країні - вкрай неоднозначна.

"Але, як розумієте, це маячня. Вона визнана неосудною, тому ні про яке повернення мови немає. Тим не менш люди бояться, особливо на тлі того, що з психлікарнями ситуація в країні дійсно непроста", ‒ сказала Пантелєєва.

Як заявив прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, П'янова за рішенням суду перебуває в психіатричній лікарні суворого режиму. Якщо поліпшень по здоров'ю медики не побачать, вона залишиться в її стінах до самої смерті.

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