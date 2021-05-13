Жінка, яка відрізала в Харкові своїй дочці голову, тримає в страху рідне село

Тетяна П'янова, яку суд відправив до психіатричного медзакладу із суворим режимом за вбивство дочки, примудряється і звідти сильно лякати односельців.
Тетяна П'янова, яка в передмісті Харкова вбила свою дочку Христину, відрізала їй голову і з нею йшла голою по вулиці, через листи активно лякає своїх сусідів. Про це повідомляє видання Сьогодні.
Зараз П'янова знаходиться в психлікарні в місті Дніпро. Звідти вона пише листи своїй подрузі Юлі, в яких повідомляє, що скоро повернеться додому, мовляв, лікарню закривають.
"Після затримання і арешту П'янова знаходиться в психіатричній лікарні, в Дніпрі. П'янова через день пише своїй подрузі, Юлі, про те, що скоро повернеться в село через те, що психлікарню нібито закривають",-розповіла депутат сільради населеного пункту Подвірки Тетяни Пантелеєвої.
Односельці бояться її слів, адже ситуація з коронавірусним карантином та закриттям таких установ у країні - вкрай неоднозначна.
"Але, як розумієте, це маячня. Вона визнана неосудною, тому ні про яке повернення мови немає. Тим не менш люди бояться, особливо на тлі того, що з психлікарнями ситуація в країні дійсно непроста", ‒ сказала Пантелєєва.
Як заявив прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, П'янова за рішенням суду перебуває в психіатричній лікарні суворого режиму. Якщо поліпшень по здоров'ю медики не побачать, вона залишиться в її стінах до самої смерті.
читайте такожУ Харкові жінку, яка відрізала голову дочки, визнали неосудною
Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- 30 квітня в Харківському районі Залютине поліцейські затримали голу жінку, яка розмахувала ножем і пакетом з відрізаною головою своєї дочки. З'ясувалося, що вона - Тетяна П'янова і постійно жила з сім'єю в селищі Подвірки.
- Пізніше в Харкові Ленінський райсуд задовольнив клопотання прокурора і взяв підозрювану під варту на 60 діб.
- Далі - підозрювану направили на психіатричну експертизу в Дніпро.
- медиками була визнана страждає хронічним психічним захворюванням і тому позбавленої можливості усвідомлювати свої дії.
- Суд прийняв рішення в примусовому порядку відправити Пьянову в психіатричну медустанову із суворим режимом.