"Відрубав дружині голову": сусіди розповіли про чоловіка, який по-звірячому вбив сім'ю в Луцьку

Вбивство у Луцьку / ТСН

У Луцьку 20 липня, у будинку №32 на вулиці Соборності сталося моторошне подвійне вбивство. Чоловік вбив свою дочку і дружину.

Сусіди чоловіка, підозрюваного у вбивстві дружини і дочки, плачуть від жаху і відчаю, але не здивовані, що таке сталося. Кажуть, він був сімейним тираном, і від нього часто доводилося рятувати дружину і дочку, пише konkurent.ua.

Цього разу врятувати жінок не вдалося. 56-річну матір зарубав у ліжку, а доньку — у коридорі. Як пише видання, чоловік відрубав жінці голову.

"Він сам сказав сусідці "викликайте поліцію, я забив жінку з дитиною". Неадекватний, що я можу сказати. Таку людину треба за гратами тримати і все. З головою у нього не все добре. Скільки людям він капостей робив, і нам, і в сусідньому будинку", - розповідає одна з сусідок.

Під під'їздом ридає сестра загиблої жінки Зоя Ковальська. Вона не може повірити, що її рідної сестри вже немає.

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"Скільки він знущався, скільки робив диво. Було вже не раз, і вона говорила поліції. Тільки тепер, коли забив, вони вже розслідують. А раніше вони не могли нічого прийняти. Єдина дочка була. Був хлопчик, мав церебральний параліч і помер. Танечка вчилася, магістерське закінчувала", - розповідає жінка.

Підозрюваного вже доставили в наркодиспансер.

Як виявилося, подружжя розлучилося ще років 5 тому. Однак жили під одним дахом, бо не могли розділити квартиру.

Як передає ТСН, затриманий неодноразово піднімав руку на колишню дружину і дочку. І його навіть судили за нанесення ушкоджень і за домашнє насильство. Суд призначив чоловікові штраф у понад 2000 гривень і відпустив під особисте зобов'язання. На цьому все і закінчилося.

"Після цього також ще двічі викликала жінка поліцію про вчинення ним домашнього насильства, але відмовлялася писати заяви", - додають у поліції.

Сусіди стверджують, що до вбивства все йшло. Розповіли, що кілька днів тому чули, як чоловік знущався над колишньою дружиною і донькою.

"Крики, скандалили, ми вже звикли до тих криків. Таня дуже верещала, сильним таким голосом, просто нестерпним", - каже одна з сусідок.

Сьогодні йому мають оголосити підозру, а завтра обрати запобіжний захід. Йому загрожує довічне ув'язнення.