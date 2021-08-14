Відстав від групи: на Говерлі шукають шестирічного хлопчика

Дитина зникла близько сьомої вечора / ДСНС

На горі Говерла в Карпатах шукають маленького хлопчика, який відстав від групи і заблукав.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, дитині 6 років.

"Під час підйому групою туристів у складі шести осіб з міста Коломия по зеленому маршруту на гору Говерла, поблизу селища Ворохта від групи відстав і заблукав хлопчик 2015 року народження", - зазначено в повідомленні ДСНС.

До пошуків залучено ще 9 рятувальників, 11 військовослужбовців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України, які дислокуються в таборі на горі Говерла, та 2 рятувальники на квадроциклі ПРВ селища Лазенщина ГУ ДСНС у Закарпатській області.

Пошуково-рятувальне відділення ДСНС Яремче оголосило "Збір-Аварію".

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