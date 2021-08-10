Виговський замість Крищенка: ЗМІ дізналися про призначення нового очільника поліції Києва

Наступником генерала поліції Андрія Крищенка може стати Іван Виговський.
Новим головою Нацполіції Києва, після ймовірної відставки генерала поліції Андрія Крищенко, може стати полковник поліції Іван Виговський.
"Були різні кандидатури, хто замінить у Києві Крищенка. Глава МВС Денис Монастирський пропонував свої варіанти, Банкова - свої. Але перемогла кандидатура голови Офісу президента Андрія Єрмака - Іван Виговський", - повідомляють vesti.ua з посиланням на джерела в МВС.
Як зазначає джерело в МВС, Виговський приступить до роботи після Дня Незалежності.
Як відомо, з 2020 року і на даний момент полковник поліції Іван Виговський очолює поліцію в Полтавській області.
До цього він очолював слідче управління і був заступником начальника поліції в Миколаївській області.
Що відомо про Івана Виговського
Іван Виговський народився в Житомирській області. Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 1999 році з посади слідчого Очаківського райвідділу міліції. У 2003 році закінчив Національний університет внутрішніх справ України.
З 2015 по 2016 рік очолював Очаківський відділ поліції ГУНП в Миколаївській області.
З 2016 обіймав посаду заступника начальника Головного управління — начальника слідчого управління ГУНП в Миколаївській області.
14 лютого 2020 року призначений на посаду начальника поліції Полтавської області.
Кадрові перестановки і відставка Андрія Крищенка - про що раніше повідомляв Главред:
У четвер, 5 серпня, в засобах масової інформації з'явилися відомості, згідно з якими глава поліції Києва Андрій Крищенко подав у відставку. Журналісти публікували дану інформацію з посиланням на власні джерела в МВС і оточенні Крищенка.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 13 липня написав заяву про відставку. Він беззмінно очолював Міністерство протягом 7 років, з лютого 2014 року по липень 2021 року.
Верховна Рада 15 липня затвердила відставку Авакова. "За" проголосував 291 парламентарій.
Наступного дня, 16 липня, Рада призначила голову Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського в якості нового глави міністерства. Рішення підтримав 271 депутат.
4 серпня Кабмін відправив у відставку заступника голови МВС Антона Геращенка - соратника Арсена Авакова. Новим заступником міністра став Богдан Драпятий.