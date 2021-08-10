Виговський замість Крищенка: ЗМІ дізналися про призначення нового очільника поліції Києва

Іван Виговський може очолити поліцію Києва / Нацполіція

Новим головою Нацполіції Києва, після ймовірної відставки генерала поліції Андрія Крищенко, може стати полковник поліції Іван Виговський.

"Були різні кандидатури, хто замінить у Києві Крищенка. Глава МВС Денис Монастирський пропонував свої варіанти, Банкова - свої. Але перемогла кандидатура голови Офісу президента Андрія Єрмака - Іван Виговський", - повідомляють vesti.ua з посиланням на джерела в МВС.

Як зазначає джерело в МВС, Виговський приступить до роботи після Дня Незалежності.

Як відомо, з 2020 року і на даний момент полковник поліції Іван Виговський очолює поліцію в Полтавській області.

До цього він очолював слідче управління і був заступником начальника поліції в Миколаївській області.

Реклама

Що відомо про Івана Виговського

Іван Виговський народився в Житомирській області. Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 1999 році з посади слідчого Очаківського райвідділу міліції. У 2003 році закінчив Національний університет внутрішніх справ України.

З 2015 по 2016 рік очолював Очаківський відділ поліції ГУНП в Миколаївській області.

З 2016 обіймав посаду заступника начальника Головного управління — начальника слідчого управління ГУНП в Миколаївській області.

14 лютого 2020 року призначений на посаду начальника поліції Полтавської області.

Кадрові перестановки і відставка Андрія Крищенка - про що раніше повідомляв Главред:

У четвер, 5 серпня, в засобах масової інформації з'явилися відомості, згідно з якими глава поліції Києва Андрій Крищенко подав у відставку. Журналісти публікували дану інформацію з посиланням на власні джерела в МВС і оточенні Крищенка.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 13 липня написав заяву про відставку. Він беззмінно очолював Міністерство протягом 7 років, з лютого 2014 року по липень 2021 року.

Верховна Рада 15 липня затвердила відставку Авакова. "За" проголосував 291 парламентарій.

Наступного дня, 16 липня, Рада призначила голову Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського в якості нового глави міністерства. Рішення підтримав 271 депутат.

4 серпня Кабмін відправив у відставку заступника голови МВС Антона Геращенка - соратника Арсена Авакова. Новим заступником міністра став Богдан Драпятий.