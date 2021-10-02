Відставка Разумкова: Зеленський назвав помилку спікера, у Слузі народу стався "бунт"

Володимир Зеленський і Дмитро Разумков / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, що склалася у зв'язку зі збором підписів за відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Президент назвав "внутрішньофракційним" питання перебування Дмитра Разумкова на посаді голови Верховної Ради, сказав він журналістам у суботу в Трускавці, де проходить виїзне засідання фракції Слуга народу, трансляцію якого вів телеканал Дом.

"Питання Дмитра Олександровича для мене, вибачте, ну зовсім не питання. Це питання в цілому, я вважаю, внутрішньофракційне. Я вважаю, що велика помилка з боку Діми і консультантів, які зараз з ним працюють, що він виносить ці питання в публічну сферу, медіа. Ні, секретів ніяких немає, але я вважаю, що у цих людей інші політичні погляди. І це - нормально. Ми живемо в демократичній державі. Але якщо вони (погляди) інші, ніж у... 73% які віддали голоси саме за цю програму (партії Слуга народу – ред.), то це нормально – значить, ти живеш своїм особистим життям", - сказав глава держави.

Звернемо увагу, що нардеп від Слуги народу Дмитро Наталуха заявив у кулуарах з'їзду, що не збирається голосувати за відставку Разумкова.

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Аргументував він це тим, що Разумков діє за законом і регламентом.

Як відомо, Разумков був першим номером у партійному списку партії Слуга народу на парламентських виборах у 2019 році.

Раніше повідомлялося про те, що за ініціювання розгляду питання про відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради України вже зібрані необхідні 150 підписів.

Відставка Разумкова: позиція Слуги народу

Нагадаємо, раніше глава фракції Слуга народу Давид Арахамія пояснив, чому ініціював відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова. Однією з причин він назвав "холодну регламентну війну".

"Ви ж спостерігали, що в останні тижні траплялося, коли ми почали приймати закон про олігархів. Спочатку був інцидент з Венеціанською комісією, на жаль, після цього наші суперечки стали публічними. Потім почалася, як всередині фракції називають, "холодна регламентна війна", - сказав Арахамія.

Він нагадав, що чинний спікер був делегований від фракції Слуга народу.

"Якщо людина більше не" слуга народу" або не збігаються у нього думки зі слугою народу, він просто буде замінений, як всі інші посади, як у Кабінеті Міністрів", - додав Арахамія.