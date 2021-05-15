Відставка Степанова: Ляшко відреагував на можливість свого призначення главою МОЗ

Віктор Ляшко / УНІАН

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України відреагував на інформацію про його можливе призначення главою МОЗ.

За словами Ляшка, слід дочекатися рішення Верховної Ради, Так зміни в Міністерстві відбуваються лише після того, як парламент проведе певні голосування.

"Я на посаді заступника вже при третьому міністрі, і щоразу при таких перестановках щось подібне комусь пропонують і обговорюють. Зараз я на посаді заступника міністра і некоректно з мого боку комунікувати це питання", - сказав Ляшко журналістам у суботу, 15 травня.

Ляшко додав, що "всьому свій час", а тому не став коментувати якісь свої рішення, якщо очолить МОЗ. Він пообіцяв, якщо таке станеться, то зустрінеться з журналістами.

"Я вам офіційно обіцяю. Якщо відбудуться якісь зміни в 22-23 році, то вони будуть присвячені такому спілкуванню в доброзичливій обстановці з чашкою чаю", — сказав головний санлікар.

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Як повідомляв Главред, 14 травня прессекретар спікера Верховної Ради Ольга Туній у Facebook повідомила, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов йде у відставку. За її словами, відповідне подання прем'єра Дениса Шмигаля надійшло до парламенту.

Питання звільнення міністра планують розглянути у вівторок, 18 травня, на позачерговому засіданні парламенту.

Відомо, що Степанов не писав заяву про відставку. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль самостійно вирішив просити Раду звільнити міністра охорони здоров'я.

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