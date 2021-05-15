УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Відставка Степанова: Ляшко відреагував на можливість свого призначення главою МОЗ

15 травня 2021, 15:46

Головний санітарний лікар України заявив, що слід дочекатися рішення Верховної Ради.

Віктор Ляшко
Віктор Ляшко / УНІАН

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України відреагував на інформацію про його можливе призначення главою МОЗ.

За словами Ляшка, слід дочекатися рішення Верховної Ради, Так зміни в Міністерстві відбуваються лише після того, як парламент проведе певні голосування.

"Я на посаді заступника вже при третьому міністрі, і щоразу при таких перестановках щось подібне комусь пропонують і обговорюють. Зараз я на посаді заступника міністра і некоректно з мого боку комунікувати це питання", - сказав Ляшко журналістам у суботу, 15 травня.

Ляшко додав, що "всьому свій час", а тому не став коментувати якісь свої рішення, якщо очолить МОЗ. Він пообіцяв, якщо таке станеться, то зустрінеться з журналістами.

"Я вам офіційно обіцяю. Якщо відбудуться якісь зміни в 22-23 році, то вони будуть присвячені такому спілкуванню в доброзичливій обстановці з чашкою чаю", — сказав головний санлікар.

читайте такожВідставка Степанова: політолог назвав наступника глави МОЗ

Як повідомляв Главред, 14 травня прессекретар спікера Верховної Ради Ольга Туній у Facebook повідомила, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов йде у відставку. За її словами, відповідне подання прем'єра Дениса Шмигаля надійшло до парламенту.

Питання звільнення міністра планують розглянути у вівторок, 18 травня, на позачерговому засіданні парламенту.

Відомо, що Степанов не писав заяву про відставку. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль самостійно вирішив просити Раду звільнити міністра охорони здоров'я.

Відставка Степанова - про що раніше писав Главред:

  • Верховна Рада планує відправити у відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, повідомив 27 квітня народний депутат Олексій Гончаренко.
  • 19 травня 2020 року нардепи Верховної Ради ІХ скликання з фракції Голос оголосили збір голосів за відставку Максима Степанова з посади глави Міністерства охорони здоров'я.
  • 26 листопада 2020 року знову пішли чутки про відставку голови МОЗ Максима Степанова. Головна претензія до нього - погана організація боротьби з пандемією коронавірусу.

відставка МОЗ Максим Степанов Віктор Ляшко
Зараз ви переглядаєте новину «Відставка Степанова: Ляшко відреагував на можливість свого призначення главою МОЗ». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Діма Комаров показав мусульманські розваги без цензуриДіма Комаров показав мусульманські розваги без цензури "Казанський стрілець" розповів, як вижив рідних з квартири"Казанський стрілець" розповів, як вижив рідних з квартири Ведуча 1+1 Олена Кравець розповіла про зміну іміджу напередодні прем'єри нового проектуВедуча 1+1 Олена Кравець розповіла про зміну іміджу напередодні прем'єри нового проекту Гастроентерологи поділилися сніданком, який їдять саміГастроентерологи поділилися сніданком, який їдять самі Вбивчий удар: чи піде Зеленський до кінця у справі МедведчукаВбивчий удар: чи піде Зеленський до кінця у справі Медведчука

Останні новини

10:23
Україну накриють грози, і у трьох областях буде майже +30 – синоптик
10:10
Слабкість Кремля стає все більш помітною Погляд
10:00
Інфекціоністка розповіла, як українські лікарі гублять пацієнтів з COVID-19 Відео
09:38
Названо консерви, які не можна просто відкрити та з'їсти
09:30
Гороскоп на 16 травня 2021 для всіх знаків Зодіаку: над ким навис програш Відео
Реклама
09:19
У Держдумі Росії обурилися реакцією Європи на "оглушливий щиголь" Медведчуку Відео
09:11
"Крутіше, ніж путлєр'югенд": нові відео "побєдобєсія" в Росії підірвали Мережу Відео
08:22
Коронавірус в Україні за добу виявлено у 3,5 тисячі осіб, але госпіталізацій тьма-тьмуща Відео
07:55
"Загроза не минула": Кулеба заявив, що російські війська як і раніше біля наших воріт Відео
07:27
Московська студентка продала цноту за "липовий" iPhone
07:12
Як 40 років тому: синоптик розповіла про погоду в Україні наприкінці травня Відео
06:34
З Медведчука ліпитимуть українського Нельсона Манделу Погляд
06:24
Експерт пояснив, чому відключення РФ від SWIFT стане ударом для України і Заходу Відео
06:05
Справжнього літа поки не буде: синоптик уточнив прогноз погоди до кінця травня Відео
06:02
Туніка офіційно повернулася в моду: вона стане знахідкою для весни-літа 2021 Фото Відео
05:31
В'язниця або втеча: експерт пояснив неминучість краху Медведчука Відео
05:24
У Авакова оцінили ймовірність втечі Медведчука з України Відео
05:03
Вчені розповіли, як житло може впливати на здоров'я Відео
04:23
У моду входить приголомшлива жіноча стрижка флоб: особливості та кому пасує Фото Відео
03:51
Ківа відзначився новим перлом, порівнявши себе з Галілеєм і Коперником Відео
Реклама
03:04
Бомба уповільненої дії: названо небезпеку дитячих сумішей
01:39
Гороскоп на завтра 17 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: кому загрожує покарання за довірливість Відео
00:55
Привітання з Днем жон-мироносиць: листівки та побажання на День дружини
00:19
У США пояснили, чому Захід "проковтне" нове вторгнення Путіна в Україну Відео
15 травня, субота
23:46
Експерт розповіла, якими будуть ціни на черешню та абрикоси в Україні Відео
23:11
Регулювання цін на бензин і дизель: АЗС масово припиняють продаж палива Відео
22:56
Лікарі назвали найкорисніший весняний овоч для організму Відео
22:17
Ситуація в Ізраїлі і Палестині загострюється: Байден терміново подзвонив Нетаньяху Відео
22:05
У "ДНР" оголосили збори резервістів і пригрозили облавами ухильникам Відео
21:26
На Україну насуваються сильні зливи і спека Відео
21:24
Бутусов оголосив про план втечі Медведчука і попередив щодо погрози Путіна Відео
20:51
Під Хмельницьким батько знущався і бив дітей розпеченою кочергою до страшних опіків Відео
20:34
У РФ пояснили, як Путін буде мстити Україні за арешт Медведчука Відео
20:22
У Авакова оцінили сценарій військової атаки РФ на Україну у разі вироку Медведчуку Відео
20:08
Рішення суду по Медведчуку - це боягузтво Офісу президента Погляд
20:07
Речі, які змушують жінок після 40 років почуватися старими Відео
19:55
Доктор Комаровський назвав головний спосіб зараження коронавірусом Відео
19:42
Стало відомо про нові плани РФ з виборів до Держдуми на Донбасі Відео
19:24
Друга доза щеплень AstraZeneca: у МОЗ назвали дату старту вакцинації Відео
19:19
У ТКГ зробили важливу заяву щодо обміну полоненими Відео
Реклама
18:51
У Азербайджані відреагували на звернення Вірменії до ОДКБ Відео
18:42
Дипломат назвав головну мету РФ на Донбасі та пояснив хитрий хід Кремля Відео
18:35
Дерматолог розповів, чим небезпечні дезодоранти і антиперспіранти Відео
17:57
Ізраїль потужним ударом знищив у Секторі Газа "вежу преси" Відео
17:55
Ексглава МЗС пояснив слова Путіна про "анти-Росію" і попередив про небезпеку Відео
17:42
У ОПЗЖ вибухнули звинуваченнями через справу Медведчука і згадали про Гітлера Відео
17:18
У ЄС гнівно відреагували на список недружніх країн Росії Відео
17:13
Путін готує "превентивний удар": журналіст оцінив найгірший сценарій для України Відео
17:01
Масштабна вогняна ДТП: на Хмельниччині зіткнулися три авто, багато жертв Фото Відео
16:47
Віра Кекелія та Богдан Юсипчук показали зйомки 5 сезону шоу ЖВЛ на 1+1
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти