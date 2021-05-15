Відставка Степанова: Ляшко відреагував на можливість свого призначення главою МОЗ

Головний санітарний лікар України заявив, що слід дочекатися рішення Верховної Ради.
Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України відреагував на інформацію про його можливе призначення главою МОЗ.
За словами Ляшка, слід дочекатися рішення Верховної Ради, Так зміни в Міністерстві відбуваються лише після того, як парламент проведе певні голосування.
"Я на посаді заступника вже при третьому міністрі, і щоразу при таких перестановках щось подібне комусь пропонують і обговорюють. Зараз я на посаді заступника міністра і некоректно з мого боку комунікувати це питання", - сказав Ляшко журналістам у суботу, 15 травня.
Ляшко додав, що "всьому свій час", а тому не став коментувати якісь свої рішення, якщо очолить МОЗ. Він пообіцяв, якщо таке станеться, то зустрінеться з журналістами.
"Я вам офіційно обіцяю. Якщо відбудуться якісь зміни в 22-23 році, то вони будуть присвячені такому спілкуванню в доброзичливій обстановці з чашкою чаю", — сказав головний санлікар.
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Як повідомляв Главред, 14 травня прессекретар спікера Верховної Ради Ольга Туній у Facebook повідомила, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов йде у відставку. За її словами, відповідне подання прем'єра Дениса Шмигаля надійшло до парламенту.
Питання звільнення міністра планують розглянути у вівторок, 18 травня, на позачерговому засіданні парламенту.
Відомо, що Степанов не писав заяву про відставку. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль самостійно вирішив просити Раду звільнити міністра охорони здоров'я.
Відставка Степанова - про що раніше писав Главред:
- Верховна Рада планує відправити у відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, повідомив 27 квітня народний депутат Олексій Гончаренко.
- 19 травня 2020 року нардепи Верховної Ради ІХ скликання з фракції Голос оголосили збір голосів за відставку Максима Степанова з посади глави Міністерства охорони здоров'я.
- 26 листопада 2020 року знову пішли чутки про відставку голови МОЗ Максима Степанова. Головна претензія до нього - погана організація боротьби з пандемією коронавірусу.