УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Усувати і без зарплати" : у мерії Києва розповіли, як вирішать проблему нещеплених вчителів

7 жовтня 2021, 15:21

За словами віце-мера Києва Валентина Мондрієвського, відповідний механізм стосовно педагогів вже кілька місяців відпрацьовується в столичній адміністрації.

Школа
У мерії Києва розповіли, як вирішать проблему нещеплені / REUTERS

Адміністрація школи в Києві отримають право самостійно усувати від роботи вчителів без збереження зарплати, які відмовилися вакцинуватися від коронавірусу COVID-19. Про це зявив у коментарі порталу Обозреватель заступник мера столиці Валентин Мондрієвський.

Чиновник каже, що директори, в перспективі, навіть отримають право оголошувати догану або навіть звільнення за відсутність контролю за вакцинацією працівників.

За словами Мондрієвського, відповідний механізм вже відпрацьовується в столичній адміністрації.

"Ми зараз відпрацьовуємо механізм, щоб колективи самі вирішували, як організувати роботу з тими, хто не хоче вакцинуватися", – розповів чиновник.

Мондрієвський каже, що в КМДА сподіваються ‒ колективи приймуть рішення про те, що ті працівники, які не вакциновані, будуть перебувати вдома, не ходити на роботу і не отримувати зарплату.

Реклама

Чиновник додав, що вакцинація в Україні не є обов'язковою, проте це питання не можна пускати на самоплив ‒ адже йдеться про безпеку і здоров'я як працівників навчальних закладів, так і дітей.

читайте такожНіякої удаленки і жорстка вимога щодо вакцинації: у Київській ОДА попередили про закриття шкіл

Нагадаємо, раніше керівник МОЗ Віктор Ляшко допускав в Україні примусову вакцинацію від коронавірусу. Міністр заявив, що її застосування до окремих груп населення передбачено в законі "Про захист населення від інфекційних хвороб".

Пізніше в документі, оприлюдненому для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ), говорилося, що в Україні чиновників і вчителів хочуть включити до переліку професій, виробництв і організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням. У разі відмови або ухилення від вакцинації від COVID-19 їх будуть усувати від роботи.

viber
новини Києва учителі вакцинація COVID-19
Зараз ви переглядаєте новину «"Усувати і без зарплати" : у мерії Києва розповіли, як вирішать проблему нещеплених вчителів». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Любовний гороскоп на тиждень 4-10 жовтня: пропозиція руки і серця і романтичні пригодиЛюбовний гороскоп на тиждень 4-10 жовтня: пропозиція руки і серця і романтичні пригоди У моду на осінь-зиму 2021 2022 увійшли стильні чоловічі стрижки, сила яких у невимушеностіУ моду на осінь-зиму 2021 2022 увійшли стильні чоловічі стрижки, сила яких у невимушеності Опубліковано рейтинг найкрутіших Android-смартфонів з точки зору ціна/якістьОпубліковано рейтинг найкрутіших Android-смартфонів з точки зору ціна/якість Для чого ЄС поспішає з військово-навчальною місією в УкраїніДля чого ЄС поспішає з військово-навчальною місією в Україні П'яний коп поліз у бійку: з'явилася несподівана версія смертельних розбірок у ЧерніговіП'яний коп поліз у бійку: з'явилася несподівана версія смертельних розбірок у Чернігові

Останні новини

11:18

Подруга померлого нардепа Полякова Скороход знепритомніла в Раді

11:11

Фінансовий гороскоп на тиждень 11-17 жовтня 2021: обман, великий куш або втрата роботи Відео

10:48

Вже 13 областей відповідають "помаранчевій"" зоні щодо коронавірусу - МОЗ

10:30

Гривня обвалиться в два рази: астролог розповів про майбутню світову фінансову кризу

10:29

У Києві раптово помер Антон Поляков: всі подробиці смерті нардепа Відео

Реклама
10:24

Як не мерзнути вдома: прості поради, які допоможуть зробити кімнату тепліше

10:21

Правоохоронці назвали попередню причину смерті Полякова в Києві Відео

10:14

"Добрий" ранок": авто зірки "Жіночого кварталу" потрапило в ДТП

09:53

Закрили рот Цукербергу й "видалили" Facebook: нова обкладинка TIME викликала бурхливі обговорення Відео

09:49

Смерть нардепа Полякова: ЗМІ з'ясували, які версії причин трагедії є у поліції

08:56

"Він був явно п'яний": таксист розкрив подробиці смерті нардепа Полякова

08:55

Гороскоп на 8 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: ризик аварій або конфлікти з родичами Відео

08:42

Вигнали з трьох маршруток: під Запоріжжям водії відмовилися везти школярку, вимагаючи COVID-довідку

08:36

Кількість нових COVID-випадків в Україні росте: за добу захворіли понад 16 тисяч осіб

08:09

У Києві знайшли мертвим нардепа Антона Полякова

08:07

Український виборець не любить правильних хлопчиків Погляд

07:59

На Київщині у приватному дитсадку вихователі загубили хлопчика і навіть не кинулися на пошуки дитини

07:50

Як налагодити режим дня та завжди прокидатися з гарним настроєм: правило "10-3-2-1-0"

07:30

Укрексімбанк видав 60 млн доларів кредиту бізнесменові з Горлівки, який платить податки "ДНР" - Схеми Відео

06:47

Сухо, сонячно, але холодно: синоптик уточнив прогноз погоди на 8 жовтня Відео

Реклама
06:45

Слуги народу пішли на компроміс із совістю, але ненадовго Погляд

06:30

Покровська батьківська субота 2021: чому не можна святкувати і що робити Відео

05:50

Разумков правитиме бал: астролог розповів, чому Зеленському варто остерігатися главу парламенту

05:40

Найсмачніша закуска в світі: неймовірний фарширований перець з сиром Відео

05:03

Яке сьогодні свято 8 жовтня: Всесвітній день яйця - користь і шкода продукту для організму

04:43

Вчені з'ясували, як пов'язана популярна рослина і хвороба Альцгеймера

04:39

"Головний пахан вже не той": однокурсник Путіна спрогнозував падіння режиму в Росії

03:43

"Є матрац та ліжко": в Грузії Саакашвілі звинуватили у брехні Відео

03:33

Чому українці насправді бояться робити щеплення: відповідь інфекціоніста Відео

03:31

Місячний гороскоп на тиждень 11-17 жовтня: втрати, конфлікти або цікаве знайомство Відео

02:28

День юриста 2021 в Україні: сердечні привітання та милі листівки до свята

02:17

Що станеться з тілом, якщо їсти мигдаль кожен день - відповідь дієтолога

01:44

Юлія Саніна з The Hardkiss тріумфально повертається на Танці з зірками

01:41

Медики склали топ-3 найнебезпечніших для серця продуктів

00:55

Прикмети на 8 жовтня: що не можна робити в день святого Сергія і як не потрапити в біду Відео

07 жовтня, четвер
23:55

Терапевт попередила про несподівану небезпеку вологих серветок

23:52

Україну чекає аномалія: з'явився останній прогноз погоди народного синоптика Леоніда Горбаня Відео

23:22

Прокляття Моєї прекрасної няні: актор Валерій Гаркалін в комі

23:01

Які речі не можна передавати з рук в руки: небезпечні прикмети Відео

23:00

Вчені виявили смертельну небезпеку в бороді чоловіків

Реклама
22:21

У США закликали терміново впровадити санкції проти Північного потоку-2 Відео

22:12

Apple опублікувала карту України без Криму: розгорівся новий скандал Відео

22:08

"Чекайте армію Росії": у Польщі різко висловилися про запуск Північного потоку-2 Відео

21:48

Користувачі на можуть зайти на сайт Wikipedia: в чому причина Відео

21:15

З'ясувалося, чи загрожує Києву локдаун та як працюватиме транспорт

21:04

Каменських в бікіні дозволила розглянути свої груди у всій красі

20:55

Як дожити до 100 років: названо три здорові звички довгожителів Відео

20:32

Молода дівчина залишилася без руки через лихача за кермом автобуса: деталі моторошної ДТП

20:20

В Україні вдарить сильний мороз і налетить небезпечна погода Відео

20:08

Вийшов перший трейлер фільму за книгою легендарного Кузьми Скрябіна Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти