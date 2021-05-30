Відтяли Крим: американська The New York Times влипла в скандал з картою України

The New York Times "втратила" Крим / nytimes.com

Американське видання The New York Times потрапило в скандал, Розмістивши на своїх сторінках карту України, на якій відсутній захоплений Росією Крим.

На інтерактивній карті про темпи вакцинації проти коронавірусу на порталі видання Крим не позначений згідно територіальної приналежності.

Захоплений РФ півострів не відзначений ні як територія України, ні як територія РФ.

Крим позначений сірою територією (ледве помітною на карті).

/ nytimes.com

Раніше видання The New York Times вже потрапляло в скандал із зображенням анексованого півострова Крим російським на глобальній карті, за якою читачі можуть відстежувати поширення пандемії китайського коронавірусу Covid-19.

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