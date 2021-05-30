Відтяли Крим: американська The New York Times влипла в скандал з картою України

Захоплений РФ півострів не відзначений ні як територія України, ні як територія РФ.
Американське видання The New York Times потрапило в скандал, Розмістивши на своїх сторінках карту України, на якій відсутній захоплений Росією Крим.
На інтерактивній карті про темпи вакцинації проти коронавірусу на порталі видання Крим не позначений згідно територіальної приналежності.
Захоплений РФ півострів не відзначений ні як територія України, ні як територія РФ.
Крим позначений сірою територією (ледве помітною на карті).
Раніше видання The New York Times вже потрапляло в скандал із зображенням анексованого півострова Крим російським на глобальній карті, за якою читачі можуть відстежувати поширення пандемії китайського коронавірусу Covid-19.
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Скандал з The New York Times
- Попередній скандал з The New York Times стався, коли в одному зі своїх матеріалів (за 3 листопада 2019 року) видання опублікувало карту України без анексованого Росією Криму.
- Українські дипломати негайно заявили про те, що публікація карти країни без Криму ллє воду на млин "російської пропаганди". До слова, видання The New York Times швидко замінила зображення карти, на якій Крим не був позначений у складі України. Про відповідне виправлення свідчив список правок публікацій видання.
Автор: Олексій Тичина