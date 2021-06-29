Відповів на хамство: у Дніпрі пасажир і водій автобуса влаштували мордобій

У Дніпрі сталася бійка в автобусі / pexels.com

У Дніпрі сталася бійка між водієм маршрутного автобуса і одним з пасажирів.

Конфлікт стався в автобусі маршруту №115, повідомляє Telegram-канал Hyevuy_dnepr.

За повідомленням, бійка між двома чоловіками зав'язалася після події словесного конфлікту.

Підкреслюється, що нібито водій звернувся на "ти" до пасажира, який образився на фамільярність, після чого пустив у хід кулаки.

"У 115 маршрутці сталася бійка за участю водія і пасажира. Як з'ясувалося, бійка зав'язалася на тому грунті, що водій звернувся на "ти" до пасажира, який не зазнав такої фамільярності і внаслідок в хід пішли кулаки", - йдеться в підписі до відео.

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Додамо, що учасників бійки вдалося розняти пасажирам автобуса.

Увага! Відео містить сцени насильства і жорстокості:

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Харкові агресивні пасажири трамвая напали на дівчину-кондуктора, яка, за їхніми словами, не додала здачі.

Чоловік намагався атакувати дівчину на вулиці, при цьому йому заважають інші пасажири трамвая. Між опонентами спалахує бійка, чоловіків намагаються розняти інші пасажири.