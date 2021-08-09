Відшукав бездиханного під водою і витягнув: у курортному Бердянську батько врятував 9-річного сина

У курортному Бердянську батько врятував 9-річного сина / ТСН

У Бердянську (Запорізька область) в морі під час відпочинку ледь не потонула дитина. Дев'ятирічного хлопчика з води врятував батько. Про це передавати у прес-службі ДСНС у Запорізькій області.

8 серпня нинішнього року о 17: 10 на одному з пляжів Бердянська стався нещасний випадок. Під воду пішов і не спливав дев'ятирічний хлопчик.

"За словами очевидців, хлопчик разом з батьком пішов купатися в морі і зник з поля зору. Батько відразу помітив зникнення дитини і почав шукати сина і знайшов його під водою. Витягнувши дитину, чоловік передав 9-річного хлопчика лікарям швидкої. Врятованого жителя міста Павлоград Дніпропетровської області госпіталізували в лікарню", - розповіли вони.

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Нагадаємо, раніше в Миколаївській області у водах річки Інгул троє підлітків врятували від смерті жінку.

Як кажуть рятувальники, на спеціальну лінію "101" зателефонувала жінка на ім'я Надія і розповіла про те, що троє хлопців врятували її знайому, яка тонула.

"Людмила пішла у воду і їй стало погано. Троє хлопців, які купалися неподалік, помітили це, підпливли до неї і витягли на берег. Все могло бути інакше, але діти врятували життя людині, і вони справжні герої", - сказала Надія.