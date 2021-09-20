Овочі, крупи та цукор: в Україні подешевшали деякі продукти

В Україні подешевшали овочі / УНІАН

В Україні за останній місяць зафіксовано зниження вартості деяких соціальних продуктів. Мінагрополітики повідомило, що в країні спостерігається зниження цін на овочі борщового набору, деякі крупи і цукор.

"Так, відносно минулого місяця на 7% знизилися ціни на картоплю, а в порівнянні з минулим роком – на 14%. За минулий місяць втратили в ціні морква та буряк, 25% – морква, 24% – буряк. Капуста та цибуля здешевіли на 12% та 16%", – повідомляє пресслужба відомства.

Також Мінагрополітики помітило незначне зниження цін на крупи. У порівнянні з попереднім місяцем подешевшали ячмінні (-1%), горохова крупа (- 3%), кукурудзяна (-1%).

Подешевшав і цукор – на 3% за останній місяць. При цьому ціни на соняшникову олію не зросли. Водночас по більшості критичних для населення харчових продуктів ціни зросли в річному вимірі в межах інфляції або з невеликим відхиленням

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українські магазини втридорога продають соняшникову олію вітчизняного виробництва. Водночас наш продукт за кордоном продається в рази дешевше. Зокрема, найнижча ціна на соняшникову олію в Україні – 43 грн. Але це за півлітра.

Тим часом у Держстаті повідомили, що інфляція в нашій країні в річному вимірі зросла в липні до 10,2%, що стало максимум з 2018 року. У порівнянні з червнем ціни зросли всього на 0,1%. А з початку року зростання цін склало 6,5%.