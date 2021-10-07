Падав зі швидкістю 54 км/год: у Луцьку шматок балкона мало не проломив голову перехожому

На проспекті Свободи в Луцьку на балконах ледь тримаються шматки бетону / Фото facebook.com/kind.kelpy

У Луцьку чоловік ледь не постраждав через балкон, який перебуває в аварійному стані. Коли він йшов містом, буквально в декількох сантиметрах від нього на тротуар впав шматок бетону.

Інцидент стався на проспекті Свободи, розповів Костянтин Мартинов у соцмережі Facebook.

"Рухаючись тротуаром, голову коли-небудь піднімали вгору? Та ні, я знаю. Сам такий. А ось практика показує, що даремно! Прилетів сьогодні під ноги шматок штукатурки, грамів на 150. Уламки розлетілися в радіусі п'яти-шести метрів. Звук падіння був приголомшливий, ймовірно таки з останнього поверху летіло", - написав чоловік.

Він припустив, що, враховуючи висоту поверхів, уламок балкона падав зі швидкістю приблизно 15 м/с або 54 км/год.

"Ну, і прилітає вам таке щастя вагою 150 грам і швидкістю 54 км/год. Мда, неприємненько", — написав Мартинов.

Реклама

За словами чоловіка, він не полінувався і пройшовся вздовж проспекту Свободи і подивився на стан балконів. Каже, це - суцільний жах, а на деяких з них ледь тримаються шматки бетону.

Балкони в "сталінках" в аварійному стані/ Фото facebook.com/kind.kelpy

"Висновок: рухаючись проспектом Свободи, не забувайте дивитися вгору, а краще триматися подалі від тих "сталінок", і не сідайте на літні майданчики під будівлями, якщо там немає зверху хоча б тенту", — порадив жителям Луцька Костянтин.

Як повідомляв Главред, у Києві обвалився балкон - НП сталася в дев'ятиповерховому будинку на вулиці Вербицького, що в Дарницькому районі. На місці події працювали рятувальники, які демонтували небезпечні конструкції.

У Львові на вулиці Литвиненка, 13, три людини випали з балкона другого поверху, причиною стало раптове обвалення перил.