Стрілянина і кров на підлозі: опубліковані кадри затримання і допиту "голосіївського стрільця"

Затримання "голосіївського стрільця" / kyiv.npu.gov.ua

У поліції Києва опублікували фото і відео спецоперації, яка сталася 7 липня в ході затримання чоловіка, який в Голосіївському районі відкрив стрілянину у житловому будинку і поранив поліцейського.

У прес-службі ГУ НП у Києві підкреслили, що коли поліцейські прибули на місце, господар квартири не захотів відкривати двері, після чого вистрілив з рушниці. В результаті пострілу постраждали поліцейський і цивільний.

З метою затримання зловмисника довелося залучати спецназ, оскільки він забарикадувався в квартирі, більш того влаштував там пожежу.

Зазначимо, що поліцейські зафіксували сам момент штурму квартири.

/ kyiv.npu.gov.ua

Крім того, показані на відео кадри затримання зловмисника, його допиту, а також поранення співробітника поліції.

Реклама

/ kyiv.npu.gov.ua

Стрілянина в Києві: про що повідомлялося раніше

Раніше в Національній поліції України розкрили подробиці стрілянини на Голосіївському проспекті 7 липня. Повідомляється, що власник квартири вистрілив з мисливської рушниці в напрямку поліцейських. Поранений правоохоронець і один цивільний.

читайте такожРука-на шматки: опубліковано фото поранення підстреленого "голосіївським стрільцем" копа

Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, в результаті події поліцейський отримав вогнепальне поранення руки, а інша людина - поранення в обличчя.

У свою чергу родич стрільця розповідає, що у того намагалися відібрати квартиру рейдерським шляхом. Тому чоловік відкрив стрілянину.