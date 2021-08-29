Пандемія буде страшною для України: епідеміолог розповіла про ризики для українців

До COVID-19 додаються сезонні інфекції / Reuters

Україна серйозно постраждає через поширення коронавірусу. Найбільш важко хворіти будуть люди у віці понад 65 років. Саме в цій віковій групі найменше вакцинованих українців.

Про ситуацію з COVID-19 в нашій країні розповіла епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк в коментарі ТСН.uа.

За її словами, нещодавня стабільна ситуація вже починає нарощувати темпи.

"Ми очікуємо погіршення ситуації з коронавірусом в Україні. Його не може не бути: люди вийдуть з відпусток, з відкритого повітря перейдуть в закриті приміщення, додадуться сезонні гострі респіраторні інфекції. Тому, в будь - якому випадку, погіршення ситуації буде", - пояснила лікар.

Лікар в черговий раз закликала українців отримати щеплення від коронавірусної інфекції, адже у невакцинованих набагато більше шансів бути зараженим.

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Нагадаємо, головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що про скасування масочного режиму в Україні говорити поки не варто. Маски залишаться з нами до кінця пандемії коронавірусу.

Раніше писав Главред, що у заохочення вакцинованим вінничанам місцева влада вирішила розіграти серед них безліч цінних призів. Головним із сотні подарунків буде автомобіль. Також розіграють велосипеди і телевізори.