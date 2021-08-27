Пандемія коронавірусу може тривати ще 5 років – головний санлікар України

Пандемія COVID-19 може закінчитися через п'ять років / УНІАН

Пандемія коронавірусу COVID-19 точно не закінчиться у 2021-му році, вона може тривати ще від двох до п'яти років. Такий прогноз дав головний санлікар України і заступник голови МОЗ Ігор Кузин.

"Цього року це (пандемія – Ред.) точно не закінчиться. Вірус швидко мутує і кожен місяць ми можемо стикатися з новими штамами. Але і наука не стоїть на місці, з'являються нові вакцини", – заявив головний санлікар в інтерв'ю BBC News Україна.

Заступник голови МОЗ вважає, що пандемія закінчиться після того, як буде вироблена загальна світова профілактика у вигляді лікування або універсального щеплення. Окремо він зазначив, що люди будуть змушені носити маски ще доволі довго – "можливо, до останніх днів подолання пандемії у світі".

"Маски є доволі ефективним профілактичним засобом до всієї групи гострих респіраторних вірусних інфекцій. Маски рекомендовані в закритих приміщеннях і навіть для вакцинованих людей. Це простий та ефективний механізм захисту. Взимку вони захищають і від грипу", – пояснив Кузін.

Раніше Віктор Ляшко закликав українців вакцинуватися проти коронавірусу, щоб уникнути нового локдауну восени. Як каже глава МОЗ, школи в Україні в новому навчальному році закривати не планують, навіть у разі значного поширення коронавірусу і попаданні регіону в "помаранчеву" або "червону" зони карантину

Втім, мова йде лише про те, де 80% вчителів будуть вакциновані проти коронавірусу. Такі ж правила діятимуть і для закладів культури. Зараз в Україні є 6 млн доз вакцин різних виробників. Тому глава МОЗ закликає українців вакцинуватися проти коронавірусу і убезпечити себе від тяжкого перебігу і смерті.