Тато купив петарди і сховав у будинку: під Львовом 6-річному хлопчикові через вибух відірвало пальці

Хлопчику відірвало пальці / скріншот

На Львівщині 6-річний хлопчик постраждав від вибуху. Як розповіли батьки, вдома він грав петардою, яка розірвалася у нього в руці та відірвала пальці.

"Виявляється він її довго тер, вона дуже розігралася у нього в руках. Я не очікувала, через зрив петарди в будинку така біда на рівному місці", - каже мама хлопчика Галина Башак, передає ТСН.

Петарда лежала в ящику комода. Про це знав і Максим, і його старший брат, який теж був у кімнаті під час вибуху, але не постраждав.

"У нас було перед тим у селі свято, купили петарду, тато сказав, щоб діти самі її не підпалювали. За тиждень забули, чоловік говорив, що б без мене її не брали", - каже мама хлопчика.

Лікарі кажуть небезпечна іграшка відірвала хлопцеві три пальці повністю і ще два - частково. Дитину прооперували, але травма важка, вимагає довгого лікування і реабілітації.

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"Будемо думати, як відновити ті трактири, які втрачені, хоча б максимально зберегти частини тих кісточок, м'яких тканин, щоб була функція, щоб він міг себе обслуговувати", - каже завідувач опікового відділення 8 міської лікарні Львова Василь Савчин.

Не розуміють, як петарда могла вибухнути без підпалу і відрізати майже всі пальці на руці.

"Ось це петарда, всередині петарди прах, якщо порох набирається він зривається? Порох не вибухає, петарда спрацьовує при прямому попаданні вогню на гніт, який горить 3-5 секунд після того петарда нагрівається і підривається, тобто якщо її зараз так от потру нічого не станеться", — каже продавщиця-консультантка Оксана Огорілко.

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Експертиза підтвердила, що в руках у хлопчика вибухнув саме піротехнічний виріб. Вже відкрили кримінальне провадження.

"Хлопчик отримав тілесні ушкодження в результаті розриву в руці петарди. За фактом злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною триває досудове розслідування", - говорить прессекретар Нацполіції Львівської області Світлана Добровольська.

Санкція статті передбачає 5 років за ґратами. Сам Максим ще як мінімум місяць буде в лікарні.

Нагадаємо, трагедія сталася в Польщі – там через недогляд і недбале ставлення батьків загинув 2-річний Владислав - хлопчик родом з України. Дитина вийшла з дачного будиночка, поки його тато і мама відсипалися після вечірки, і потонув в озері. Батьків звинуватили у смерті дитини.

Біда трапилася в четвер, 15 липня, на озері Шперек Великопольського воєводства, на території центру Лідо. Тіло хлопчика, що плавало у воді, помітила випадкова перехожа, яка прогулювалася біля озера.