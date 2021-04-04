Папа Римський Франциск у святковій промові згадав про війну на Донбасі

Папа Римський Франциск / УНІАН

Керівник католицької церкви, папа Римський Франциск, у своєму традиційному великодньому посланні Urbi et Orbi (місту і світу), в якому закликав усі країни світу прискорити поширення вакцин проти COVID-19, загальмувати перегони озброєнь і згадав війну в Україні. Про це повідомляє офіційний сайт Ватикану.

"Нехай ув'язнені в конфліктах на сході України і в Нагірному Карабасі будуть звільнені, і нехай буде приборкані перегони озброєнь", - сказав понтифік.

Папа Римський також звернув увагу на місця, які страждають від внутрішнього насильства і міжнародного тероризму в африканських районах Сахеля, Нігерії, Тигрея і регіоні Кабо Делгадо (африканська країна Мозамбік), і помолився за те, щоб конфлікти були вирішені мирним шляхом через "діалог в дусі примирення і справжньої солідарності".

"Нехай Господь, Який є нашим світом, допоможе нам перемогти світогляд війни", - підкреслив він

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